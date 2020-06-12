В ДНР впервые отметили День России как государственный праздник

Донецк, 12 июня. Поскольку в Донбассе еще действуют меры самоизоляции, массовых мероприятий, концертов и митингов, способных ухудшить эпидемиологическую ситуацию, 12 июня не было. Зато в городах республики состоялись спортивные праздники на свежем воздухе, люди выходили на прогулку с флагами России и вывешивали их на балконах домов, в очередной раз подчеркивая, что Россия — единственный выбор Донбасса.

Об этом же заявил в своем обращении глава ДНР Денис Пушилин, напомнив, что шесть лет назад жители Донбасса практически единогласно проголосовали за путь в Российскую Федерацию. Сейчас, по его словам, Донбасс шаг за шагом приближается к своей заветной цели.

«Мы переходим на российские стандарты во всех сферах жизни: экономической, культурной, социальной, политической. За право утвердиться в своем выборе мы заплатили сполна. Наша свобода была завоевана ценой потерь и трудностей, которые выпали на долю каждого жителя Донбасса. Но по-другому быть не могло: мы — русские по духу и по крови! У нас с Россией один язык, единая культура, общая история и общие ценности», — заявил Пушилин.

Он также выразил благодарность президенту Владимиру Путину и всем жителям России за неоценимую помощь и поддержку Донбассу, а воюющему региону пожелал мира и процветания во благо «нашей Большой Родины — России».

Подавляющее большинство жителей ДНР считают, что будущее Донбасса — исключительно в составе России.

Сергей — родом из Славянска, донбасского города, находящегося сейчас на подконтрольной Киеву территории. 12 июня он пришел с флагом России почтить память погибшего во время теракта главы ДНР Александра Захарченко.

«В 2014 году мы все поднимались для того, чтобы стать Россией, — напомнил Сергей. — Я состоял в народном ополчении Донбасса, участвовал в освобождении СБУ в Донецке 7 апреля. Я хочу, чтобы Донбасс в конце концов стал богатым, свободным, процветающим регионом. И конечно же, я хочу, чтобы он развивался в составе России. Надеюсь, в ближайшее время это произойдет».

Некоторые жители ДНР говорили сегодня, что еще не успели прочувствовать этот праздник.

«Вы спрашиваете меня, буду ли я накрывать в этот день на стол и ставить бутылку шампанского? Пока что не знаю. Мы еще не привыкли к этому празднику», — поясняли люди.

И все же даже те, кто далек от политики, в большинстве своем говорили, что считают 12 июня праздничным днем и отмечают его.

Республика ДНР — Донецкая Народная Республика — образовалась в результате референдума 11 мая 2014 года, когда подавляющее большинство жителей Донецкой области высказались за независимость от режима устроителей госпереворота в Киеве.