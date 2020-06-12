Коронавирус обнаружен на одном из крупнейших рынков Пекина

Пекин, 12 июня. В столице Китая Пекине на одном из крупнейших оптовых рынков «Синьфади» была обнаружена коронавирусная инфекция. Ее следы специалисты нашли на доске для разделки импортированного лосося.

Инфекция была выявлена после того, как двое сотрудников Китайского центра исследования мясной продукции заболели COVID-19. При этом оба гражданина проживают в районе Фэнтай, а один из них в последнее время ездил в город Циндао. После того, как тест на коронавирус у них показал положительный результат, местные власти начали проверку.

«Результаты этой выборочной проверки мы получили сегодня утром. Проведя внутренние расследование, мы выяснили, что лосось, был поставлен с рынка морепродуктов «Цзиншэнь», — приводит китайское издание Sinczinbao слова управляющего рынком.

Также отмечено, что тесты на коронавирус были взяты у девяти человек, которые контактировали с зараженной рыбой. На данный момент они показали отрицательный результат, тем не менее, граждане были помещены на карантин. На образцах, взятых с предметов, где была говядина, баранина, свинина, овощи и фрукты, вирус не обнаружен.

На данный момент на рынке введен наивысший уровень реагирования, ряд залов закрыт.

Напомним, ранее доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев рассказал о возможности наступления второй волны распространения коронавирусной инфекции. По его словам, поздней осенью COVID-19 может вернуться, пишет телеканал RT.