Москва, 12 июня. Проблемой для Берлина станут новые санкции Вашингтона в отношении проекта «Северный поток — 2». Точку зрения озвучил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung обнародовала документ министерства экономики страны, где эксперты провели анализ возможного влияния санкций на интересы Берлина. По мнению аналитиков, чисто технические действия немецких чиновников в Вашингтоне хотят представить как деятельность, направленную на ввод в эксплуатацию нового газопровода.

Юшков обращает внимание на новый подход американцев, которые хотят расширить перечень объектов, подпадающих под новый пакет санкций. По замыслу Вашингтона, ограничения должны коснуться и государственных структур, и портов, которые связаны с достройкой газопровода. Игорь Юшков считает, что таким образом начинается уже давление на саму ФРГ, а не на отдельные структуры.

«Берлин постоянно указывает на это Вашингтону. Немцам не нравится, что под видом санкций против России американская сторона вводит санкции против ФРГ. Я думаю, что это было предметом телефонных переговоров Трампа и Меркель, после чего появилась информация, что они поругались, а канцлер ФРГ отказалась ехать на саммит в США. Это демонстрирует возмущение Берлина», — выразил мнение российский эксперт.

Еще один нюанс заключается в том, что в Германии была создана газотранспортная система под «Северный поток — 2». В случае введения санкций, дорогостоящий газопровод будет простаивать.

«Поэтому возникает куча вопросов о том, как пострадают интересы ФРГ в случае незапуска «Северного потока — 2». Немцам не понравился первый пакет санкций США, который стал для Берлина большой неожиданностью. Изначально предполагалось, что Россия нивелирует западные страхи об уничтожении Украины с помощью «Северного потока — 2» и прекращения транзита через эту страну», — сказал Юшков.

Эксперт напомнил, что «Газпром» пошел на уступки и подписал в декабре 2019 года с Украиной пятилетний контракт на транзит газа, предоставив Киеву выгодные условия.

Американцы не успокоились и спустя месяц ввели санкции против «Северного потока — 2». Это привело к тому, что суда швейцарской компании Allseas покинули место строительство газопровода. Аналитик подчеркнул, что именно Германия была в статусе гаранта на переговорах с Украиной по «газовому вопросу». Россия за подпись контракта с Киевом получила обещание реализации проекта. В итоге, ФРГ свои обязательства не выполнила, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Сейчас германские власти обеспокоены не только новыми санкциями, но и тем, что лично Ангела Меркель давала гарантии Владимиру Путину, а сделать ничего не может.