Посол РФ в Сирии заявил, что Москва не оставит Дамаск в борьбе против санкций США и ЕС

Дамаск, 12 июня. Россия не оставит Сирию в борьбе с «экономическим терроризмом», который осуществляют США и Евросоюз. Об этом заявил посол России в Сирии Александр Ефимов.

«Ни Россию, которая за свою тысячелетнюю историю вынесла много испытаний куда серьезнее, чем это, ни Сирию, которая выстояла в многолетней жестокой войне с настоящим терроризмом, нельзя сломить террором экономическим», — отметил посол.

Он также добавил, что пять лет борьбы с международным терроризмом значительно укрепили доверие и взаимопонимание между Москвой и Дамаском, поэтому России продолжит поддерживать народ Сирии.

«Хочу заверить всех: Россия не оставит Сирию в этот трудный период», — подчеркнул Ефимов.

Посол отметил, что Москва и Дамаск будут противостоять новым вызовам, с которыми им предстоит столкнуться в будущем, так как многие страны не считают нужным прислушиваться к призывам Генерального секретаря ООН о снятии санкций, которые являются губительными в условиях эпидемии коронавируса.

Кроме того, Ефимов призвал проживающих в Сирии граждан России принять участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, отметив, что позднее посольство РФ опубликует на своем сайте всю необходимую информацию о предстоящем голосовании.