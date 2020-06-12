Москва, 12 июня. После воссоединения Крыма с Россией Украина неоднократно грозилась забрать регион обратно силой, однако Киев так и не отважился на этот шаг. На это есть три основные причины, считают журналисты китайского издания Sohu.

Первая причина заключается в низкой боеспособности армии Украины, которая не способна рассчитывать на успех в случае конфликта с Россией. Дело в том, что армия РФ, помимо ядерного оружия, обладает современными оборонительными и наступательными системами. Поэтому, если Украина решит развязать конфликт с Россией, Киев будет разгромлен. Кроме того, решение о воссоединении с Крымом было принято Россией в связи с действительным желанием местных жителей.

«Жители региона выразили желание вернуться в состав РФ, это было нормальным демократическим волеизъявлением людей. Украине пришлось наблюдать со стороны, как полуостров уходит от нее далеко и надолго», — цитирует китайских журналистов издание «ПолитРоссия».

Третья причина заключается во внутренних проблемах. В последние годы в стране царит хаос, конца которому в обозримом будущем не предвидится.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году после народного референдума. Его провели в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Результаты голосования показали, что жители полуострова хотят войти в состав России. Вместе с тем, Киев продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией».

Напомним, ранее российский политолог Сергей Михеев заявил, что Киев сможет вернуть Крым после воссоединения Украины с Россией. Он также добавил, что подобное воссоединение позволит украинцам стать полноценными участниками внутриполитических процессов в РФ, как это было ранее.