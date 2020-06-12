حصاد أخبار ليبيا في 12 حزيران/ يونيو: "داعش" يدعم الوفاق بقصف الجيش الوطني وواشنطن "تقترب" من موارد النفط عبر الإشاعات حول روسيا

ليبيا نتائج 12 يونيو. الوضع في ليبيا يزيد من توتر العلاقات بين الدول الأخرى. بدأت الولايات المتحدة في الاقتراب من موارد النفط الليبية، من خلال الإشاعات حول روسيا، بينما تقوم تركيا بتزويد حكومة الوفاق بإرهابيين من تنظيم "داعش" والمقاتلين السوريين.

تنظيم "داعش" يدعم حكومة الوفاق بقصف مواقع الجيش الوطني الليبي

دعم إرهابيو "داعش" (جماعة إرهابية محظورة في روسيا) ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

هاجم مقاتلو "داعش" مواقع قوات الجيش الوطني الليبي في قاعدة تمنهنت مستخدمين راجمات الصواريخ

وفي الوقت نفسه، أظهر أعضاء الحكومة الطرابلسية أيضا ولاءهم للإرهابيين، مطلقين سراحهم من السجون - بعد أن احتل المسلحون صرمان وصبراتة، أطلقوا سراح المقاتلين من "داعش؟، الذين سبق سجنهم من قبل الجيش الوطني الليبي. حدث هذا في أبريل 2020 ، عندما تم اقتحام السجن - كان هناك حوالي 600 سجين فيه. وأصدر أمر بدء العملية رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا.

الولايات المتحدة "تقترب" من موارد النفط في ليبيا من خلال الإشاعات حول روسيا

حاول مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر تبرير التدخل التركي في ليبيا من خلال الإشاعات حول روسيا.

وأعرب شينكر، خلال حديثه مع الصحفيين، عن قلق واشنطن من "تدفق المعدات العسكرية الروسية والأسلحة والمقاتلين من شركة "فاغنر" الأمنية إلى ليبيا، لكنه لم يشر إلى أي مصادر مؤكدة تثبت وجود الوحدة العسكرية الروسية في ليبيا.

توقع الخبير العسكري في مجلة "آرسنال أوتيتشستفا" اليكسي ليونكوف أن هذا الخطاب من الولايات المتحدة قد يكون مرتبطًا بالمصالح في استخراج النفط في المنطقة، ولهذا من الضروري استبعاد نفوذ روسيا في الشرق الأوسط. وأشار الخبير إلى حقيقة أن حقول النفط في المناطق المتضررة تقع بأعجوبة في أيدي الشركات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة. وكمثال على ذلك – موارد النفط في العراق وسوريا.

وأضاف الخبير العسكري "لذلك، عندما تقول الولايات المتحدة الأمريكية يفترض أن نتدخل في شيء ما هناك - فهم محقون في شيء ما. نعم، نحن نتدخل: نحن نتدخل لمنع الفوضى على هذه الأراضي. نحن نفرض النظام هناك – لقد حولنا سوريا إلى نموذج إلهي تقريبا، يتم إعادة بناء البلاد. وحقيقة أنهم يربطونا بتركيا فهذا هراء. تتدخل تركيا أكثر في مبادرة شخصية في ليبيا - حتى أن أردوغان حصل على إذن البرلمان لتقديم المساعدة العسكرية هناك، وكما نرى، فإنه يحقق نوعا معينا من النتائج".

حكومة الوفاق تعلن افتتاح جسر جوي مع تركيا على خلفية عملية "إيريني"

أعلن مقر عملية "بركان الغضب" التابع لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي عن الافتتاح الرسمي للجسر الجوي مع تركيا.

وأصبح الجسر الجوي بمثابة نوع من رد فعل السلطات التركية ردا على بدء عملية الاتحاد الأوروبي "إيريني"، والتي تهدف إلى الحد من تهريب الأسلحة في ليبيا. وهكذا، تحاول أنقرة الالتفاف على الحصار البحري بتزويد ليبيا بالسلاح عن طريق الجو. على اعتبار أن القوات البحرية تقوم بمهمة الدول الأوروبية في مياه البحر الأبيض المتوسط​​، فقد قررت أنقرة إعادة توجيه تيار التهريب، ونقل البضائع المحظورة عن طريق الجو.

جامعة الدول العربية تتهم حكومة الوفاق بالاستيلاء على السلطة وتركيا باحتلال ليبيا

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن فترة شرعية حكومة الوفاق الوطني وفقا لاتفاقيات الصخيرات، التي تشكلت على أساسها في عام 2015، قد انتهت منذ فترة طويلة. وشدد السياسي على أن تركيا، التي ترتدي قناع صانع السلام، تساهم في الاحتفاظ غير القانوني لحكومة الوفاق بالسلطة من أجل مصالحها الجشعة وطموحاتها الاستعمارية في ليبيا.

ويعتبر زكي أحد المشاكل الرئيسية في البلاد انتشار المنظمات المتطرفة. مشيرا إلى أن تركيا هي التي حولت ليبيا إلى معقل للإرهاب، عن طريق نقل المرتزقة السوريين إلى طرابلس ومصراتة، حيث اتضح أن من بينهم العديد من أعضاء تنظيم "داعش" والقاعدة (منظمات إرهابية محظورة في روسيا). ينضم الجهاديون إلى الجماعات المسلحة غير الشرعية ويفرضون أوامرهم الخاصة. إن وجودهم في ليبيا، بحسب مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، يقوض أي طريق للحل السياسي للأزمة الليبية.

وتعتبر جامعة الدول العربية أن تركيا استغلت موقف البلاد غير المستقر.