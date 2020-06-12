Турецкий журналист раскрыл планы Анкары о размещении двух военных баз в Ливии

Турция планирует открыть две военные базы на территории Ливии. Об этом сообщает телеграм-канал «Повестка дня Турции» со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak.

«Еще две базы в Ливии: Вооруженные силы Турции готовятся к созданию двух постоянных баз в Ливии, кроме этого в ближайшее время турецкие корабли начнут бурения для добычи нефти у берегов ливийского государства», — сообщает издание.

Автор материала Киймет Сезер утверждает, что в настоящее время Триполи рассматривает вопрос о предоставлении Турции военной авиабазы Аль-Ватыя как площадки под нужды Анкары. Известно, что на турецкой базе в Ливии планируется развернуть системы ПВО и боевые беспилотники. Кроме того, порт Мисураты переоборудуют под турецкую военно-морскую базу.

«Соответственно, порт Мисураты будет превращен в морскую базу для постоянного развертывания. Также благодаря этому Турция получит доступ к крупнейшему месторождению по запасу нефти, а наличие турецких судов необходимо для обеспечения безопасности буровых работ в регионе», — пишет журналист Yeni Şafak.

Представитель Восточного правительства Ливии в РФ Станислава Кудряшова в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил, что из-за отсутствия поддержки со стороны населения Ливии так называемое Правительство национального согласия (ПНС) пытается заручиться военной помощью извне. Соответственно, задача этих военных объектов в первую очередь будет сводиться к тому, чтобы защищать «руководство» ПНС Ливии.

Кроме того, по мнению Кудряшова, подобные действия со стороны Турции полностью дезавуируют ее как международного посредника в вопросах урегулирования ливийского кризиса.

«Соглашения, которые достигнуты были в Берлине, исключают какое-либо военное вторжение, создание военных объектов, поставку вооружения и так далее. То есть, речь идет о мирном урегулировании и политическом процессе. Создание военных объектов на территории страны внешними игроками — это прямое нарушение тех договоренностей, которые были достигнуты в Берлине, и потому нашему Временному правительству в Ливии не остается ничего, кроме как обращаться за аналогичной поддержкой к другим международным гарантам», — заявил собеседник ФАН.

Напомним, о планах Анкары по развертыванию военных баз на территории Ливии уже сообщали местные турецкие СМИ. По словам турецкого журналиста Четинера Четина, на базе Аль-Ватыя планировалось разместить турецкие БПЛА и истребители F-16. В свою очередь, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, силы которого в данный момент контролируют эту территорию, в своих решениях опирается на соглашения о сотрудничестве с Турцией, которые глава ПНС Файез Саррадж заключил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ноябре 2019 года.

До того, как Аль-Ватыя перешла под контроль боевиков, турецкие беспилотники активно обстреливали территорию базы под прикрытием огня с турецких фрегатов, находящихся у ливийского побережья.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека (SOHR) сообщало, что Турция перебросила в Ливию уже 13 тысяч наемников из Сирии. Также глава SOHR напомнил о 49 боевиках «Исламского государства»1 (деятельность организации признана террористической и запрещена в РФ), которые сражаются в Ливии на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Доказательством присутствия ИГИЛ1 стал удар боевиков по позициям ЛНА на базе Таманхинт с применением РСЗО.

1 Организация запрещена на территории РФ.