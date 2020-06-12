Нарколог уверен, что тюрьма не спасет Ефремова от алкоголизма и наркомании

Москва, 12 июня. Нарколог Марат Сараев считает, что тюремный срок не поможет бросить алкоголь и наркотики актеру Михаилу Ефремову, который спровоцировал смертельное ДТП в Москве.

«Людей таким образом излечить невозможно. Нужно, чтобы человек осознал, что он зависимый. Он должен начать что-то делать, чтобы избавиться от зависимости. Если человек попадает в тюрьму, то это называется «вынужденная ремиссия», — пояснил специалист.

Он также добавил, что лишение свободы может заставить человека задуматься о необходимости изменить свою жизнь, однако этого недостаточно, передает iReactor.

«Заболевание невозможно победить усилием воли. Нужны усилия специалистов и мотивация пациентов. Нужна целая система, иначе человек выйдет в срыв. Даже после убийства люди очень часто продолжают пить, а болезнь все дальше затягивает человека», — отметил Сараев.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов стал виновником автомобильной аварии в центре Москвы. В результате ДТП погиб один человек. Позднее стало известно, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

9 июня столичный суд избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Решение суда вызвало резонанс в обществе. Коллеги актера осудили его действия, выразив уверенность, что Ефремов должен быть отправлен в СИЗО.