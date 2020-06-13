Сирия новости 13 июня 6:00: США направили в Ирак 50 машин с краденной нефтью, ХТШ поддерживает появление турецких денег в Идлибе и Алеппо

Сирия, 11 июня. Инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) второй день подряд вывозят и уничтожают взрывные устройства в Алеппо. Турецкие власти передают наличные в учреждения на неподконтрольных Дамаску территориях. Американские военные вывозят краденную нефть из Сирии в Ирак. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА): второй день подряд в Алеппо уничтожает взрывные устройства и оружие ликвидированных террористов.

«Хайат Тахрир Аш-Шам»1: убили дезертировавшего командира запрещенного в РФ «Исламского государства»1.

Демократические силы Сирии» (SDF): перегнали 150 грузовиков с нефтью к сирийско-иракской границе.

ВС США: незаконно вывозят сирийскую нефть в Ирак через пограничный переход «Аль-Ярубия».

Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС): зафиксировал одно нарушение режима прекращения огня в Идлибе.

Турция: передает свою валюту в учреждения на севере Сирии.

Провинция Алеппо

Инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) второй день подряд вывозят и уничтожают взрывные устройства, которые остались от ранее ликвидированных террористов в районах Рамуса, Хандарат, Найраб, Дейр-Хафир и Маскана.

Турция передает наличные деньги в банки на неподконтрольных Дамаску территориях, чтобы запустить их оборот на севере Сирии. Эти действия поддерживают структуры, связанные с запрещенной в России террористической организацией «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ). На востоке и севере провинции Алеппо цены в ряде магазинов установили в турецких лирах.

Alnour Radio передает, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»1 ворвались в дом мужчины по имени Абдо аль-Шами в городе Аль-Абзмо и убили его.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) перегнали 150 грузовиков с нефтью к сирийско-иракской границе. Транспорт проследовал из районов с месторождениями в Дейр эз-Зоре и Хасаке.

Агентство SANA сообщило накануне, что в провинции вновь проходят митинги против по литики боевиков из состава SDF, поддерж иваемых Соединенными Штатами. Собравшиеся выразили недовольство вымогательствами и подстрекательством к преступлениям со стороны оккупировавших территорию провинции незаконных вооруженных групп.

Провинция Идлиб

Минобороны РФ сообщило, что Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии зафиксировал одно нарушение режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации за сутки. Турецкой частью представительства фактов открытия огня зафиксировано не было.

Очередной конвой Вооруженных сил Турции прибыл в Идлиб через погранпереход Кафр-Лусин. Бронемашины и грузовики проследовали к уже имеющимся у страны в регионе наблюдательным пунктам. Вскоре турецкие военные принялись возводить защитные насыпи близ населенного пункта Афес.

Сирийская обсерватория по правам человека SOHR сообщила, что террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» казнили дезертировавшего командира запрещенного в РФ «Исламского государства». Мужчина покинул ряды террористической организации несколько лет назад.

Провинция Хасака

Протурецкие боевики продолжают поджигать сельскохозяйственные поля в провинции. Пожары к настоящему времени уничтожили свыше 50 тысяч квадратных метров засеянных земель.

Американские военные контрабандой вывозят нефть из Сирии в Ирак через пограничный переход «Аль-Ярубия», расположенный на востоке провинции Хасака. Порядка 50 танков и транспортных средств с незаконно добытым сырьем проследовали к границе с Ираком.

Ранее Министерство обороны РФ продемонстрировало снимки, доказывающие, что США крадут нефть Сирии. На фотографиях космической разведки запечатлены цистерны с сырьем, уходящие из страны, которые охраняют военные и сотрудники ЧВК США.

1 Организация запрещена на территории РФ.