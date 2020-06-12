Банк оставил вдову погибшего в ДТП с Ефремовым водителя без денег

Москва, 12 июня. Банк оставил без денег гражданскую супругу водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым — ей заблокировали кредитную карту.

После смерти водителя журналисты и просто неравнодушные люди захотели помочь его гражданской супруге Ирине Стерховой. Для этого они обратились в интернет-магазин, где работал погибший. Полученный номер «кредитки» Стерховой позднее оказался в открытом доступе в Сети, о чем владелица карты ничего не знала.

Знакомая с семьей Захарова отметила, что гражданская супруга не пользуется Интернетом, у нее нет даже аккаунтов в соцсетях.

Перед блокировкой произошел один случай. После того, как данные карты попали в Сеть, младший сын погибшего Захарова назвал Стерхову самозванкой и высказал возмущение касательно сбора денег.

Знакомая семьи рассказала, что по словам Сергея Захарова, младший сын часто просил у него деньги, неоднократно претендовал на оформление на себя бабушкиного дома.

Собеседница подчеркнула, что Ирина Стерхова даже не знает, сколько денег неравнодушные люди перевели на карточку, учитывая, что на счете были и ее личные финансы.

В банке владелице карты сказали, что по телефону решить вопрос не получится, надо приехать после праздников в офис и выяснить причину блокировки. В настоящее время гражданская супруга Захарова не работает, живет на пенсию, но у нее есть дочь, которая финансово помогала матери, работая в Китае.

Напомним, что вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов на своем джипе вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик, за рулем которого был Сергей Захаров, который от полученных травм скончался в институте скорой помощи имени Склифосовского

Сам виновник аварии ехал за рулем пьяным, позднее эксперты нашли в его крови следы наркотиков. Сейчас актер находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет заключения.

По мнению певицы Любови Успенской, причина ситуации с актером кроется в трудностях депрессии и самоизоляции. Она сожалеет, что не смогла ему помочь выйти из этого состояния, возможно, и авария бы тогда не произошла, сообщает телеканал «360».