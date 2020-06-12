В Libyan Crimes Watch обеспокоены преступлениями террористов ПНС Ливии в Тархуне

Тархуна, 12 июня. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают совершать преступления в отношении жителей захваченного ими в начале текущего месяца ливийского города Тархуна. Об этом сегодня сообщила правозащитная организация Libyan Crimes Watch (LCW).

В организации подчеркнули, что выражают особую обеспокоенность непрекращающимся беспределом, который устроили в Тархуне члены незаконных протурецких вооруженных формирований ПНС и сирийские террористы-наемники, привезенные в Ливию Анкарой из Идлиба. Отмечается, что всего лишь за неделю нахождения города в оккупации триполитанских группировок Файеза Сарраджа многие местные жители подверглись репрессиям, нападениям и грабежам со стороны бандитов.

Кроме того, в LCW сообщают о случаях намеренного поджога боевиками жилых домов, магазинов, фермерских хозяйств и других гражданских объектов. Некоторые строения и вовсе были разрушены террористами ПНС. В организации призывают к прекращению издевательств и нападений на мирное ливийское население Тархуны.

Напомним, ранее Египет призвал к введению всестороннего прекращения боевых действий в Ливии с 8-го июня для возобновления политического диалога по мирному урегулированию ливийского кризиса. Данная миротворческая инициатива, получившая название «Каирская декларация» была поддержана Россией, США, Саудовской Аравией, Францией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Алжиром, а также официальными представителями Евросоюза и Лигой арабских государств (ЛАГ). Тем не менее, протурецкое марионеточное «правительство» в Триполи продолжило кровопролитие, проигнорировав предложение египетской стороны.

Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что главарь ПНС Файез Саррадж отдал приказ своим бандформированиям и сирийским наемникам продолжить наступление на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара на направлении города Сирт западнее Триполи и авиабазы Аль-Джуфра. Это окончательно доказало недоговороспособность ПНС и его зависимость от амбиций Турции в Северной Африке и Средиземноморье.

В интервью ФАН кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт», политолог Антон Бредихин заявил, что за найденным в Тархуне в период с 6 по 7 июня массовым захоронением людей стоит Турция, применявшая ударные беспилотники против гражданского населения. Захватив город боевики ПНС поспешили перевести вину за истребление десятков невинных людей Анкарой на ЛНА.