Лукашенко призвал заменить топливо опилками, чтобы не «выпрашивать газ и нефть»

Минск, 12 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил использовать «валяющиеся под ногами» торф и опилки в качестве топлива, чтобы не «выпрашивать природный газ и нефть».

Это заявление белорусский президент сделал на рабочем совещании в Полоцке. По его словам, гибнущую древесину можно использовать как топливо и реализовывать на экспорт. Слова Александра Лукашенко приводит его пресс-служба на официальном сайте.

«А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что торф, щепа, опилки «буквально валяются под ногами». Витебская область неплохо показала себя в вопросе переработки данных ресурсов, отметил Лукашенко.

Весной президент Белоруссии жаловался, что республика покупает российский газ по завышенной цене. Как отмечает «Царьград», в России заявили, что стоимость контрактов экономически обоснована, связана с затратами и инвестициями поставщиков. Однако Минск все же потребовал пересмотреть цены на газ из России в 2020 году с определением их корректного уровня.