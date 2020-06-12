Киев, 12 июня. Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден перейти на особый режим работы после того, как у его супруги была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением коронавируса у его жены Елены. Согласно конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что у Елены Зеленской диагностирован коронавирус. По словам супруги украинского лидера, в настоящее время она чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении. При этом у самого Зеленского и их двоих детей коронавирус не выявлен.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 7,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 420 тысяч человек.

На Украине зафиксировано более 29 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 800 человек скончались.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.