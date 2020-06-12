Корнилов объяснил, почему Запад не торопится принимать Украину в НАТО

Украинское государство волнует Североатлантический альянс не как равноправный партнер, а как стратегический пункт на подступах к России. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Так собеседник ФАН прокомментировал получение Украиной статуса «партнера расширенных возможностей НАТО», о чем сообщил министр иностранных дел этой страны Дмитрий Кулеба. При этом глава украинского МИД отметил, что заявку на его получение Киев отправил еще в январе 2020 года.

«До Украины тот же статус получали Грузия и, если я не ошибаюсь, Иордания, — напомнил Корнилов. — На примере этих стран можно сказать, что ни престижа, ни международного влияния Киев благодаря этому «почетному титулу» не получит. А вот натовцы действительно получают «расширенные возможности» в отношении украинского государства, в частности, получают контроль за поступающими в распоряжении Киева разведданных».

С другой стороны, делает поправку политолог, все это США получали от Украины и без каких-либо дополнительных соглашений.

«Их спецслужбы и так ногами открывали все двери в главном здании СБУ (Служба безопасности Украины. — Прим. ФАН), — сказал эксперт. — Так что даже непонятно, как кардинально поменяются их отношения после получения Украиной этого статуса. Скорее всего, никак. Просто у Североатлантического альянса есть ряд «морковок», которыми он завлекает «стремящиеся» в его состав государства и заставляет идти их туда, куда нужно Соединенным Штатам. И это как раз одна из них».

Собеседник ФАН считает, что переход на новую стадию отношений с НАТО никак не повлияет на суверенитет Украины — по его словам, она потеряла его еще на Майдане в 2014 году. Кроме того, Корнилов напомнил об опубликованных пленках с переговорами украинского экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена — прослушав их, каждый в состоянии убедиться, что о «независимой Украине» говорить больше не приходится.

«Как вообще простым украинцам «продают» идею членства их страны в НАТО? Конечно же, под предлогом неминуемой военной агрессии со стороны России, — добавил политолог. — Мол, если она нападет на Украину, то Альянс во главе с США всей своей мощью обрушится на «обидчика».

Но на самом деле, по словам эксперта, дела обстоят немного иначе: Киев до сих пор не приняли в НАТО лишь потому, что взрывоопасный регион, столицей которого он является, действительно может стать причиной серьезного конфликта.