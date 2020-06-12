Появились кадры испытаний вооруженной «Булавой» атомной подлодки «Князь Владимир»

Москва, 12 июня. Атомная подводная лодка «Князь Владимир» перед приемом в состав флота РФ прошла испытания. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».

На видео показано, как крейсер выглядит изнутри. Кроме того, можно увидеть фрагменты пуска баллистической ракеты «Булава» из акватории Белого моря, где «Князь Владимир» находился с 12 мая.

Новейший ракетный подводный крейсер вошел в состав ВМФ, церемонией руководил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«В период испытаний экипаж подводной лодки уже успел себя проявить — 29 октября 2019 года с борта корабля был успешно выполнен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава», — сказал Евменов.

Подводный крейсер К-549 «Князь Владимир» был заложен в 2012 году на «Севмаше». Спустя пять лет крейсер был спущен на воду, а в прошлом году он прошел испытания и выполнил стрельбу ракетным комплексом Р-30 «Булава». Завершающий, контрольный выход в море проходит в настоящее время. По результатам этого выхода было принято решение о подписании приемного акта.

Как отмечают в китайском издании Sohu, российская подводная лодка «Князь Владимир» способна сломить Соединенные Штаты Америки одним ударом. На данный момент «Князь Владимир» является самой передовой субмариной на планете. С точки зрения экспертов, боевые характеристики данного корабля заметно превосходят показатели подлодок, которыми располагает американский флот.

Американское издание The National Interest назвало «Князь Владимир» краеугольным камнем флота РФ. Аналитики подчеркнули, что она не такая шумная и обладает улучшенной маневренностью и системой управления. Новый крейсер укрепит силы Северного флота России, резюмировали в NI.