Москва, 12 июня. Приговоренный к четырем годам лишения свободы за нарушения на митинге в Москве Константин Котов стал лауреатом так называемой премии Бориса Немцова.

Глава фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший сообщил, что Котову присуждена премия в размере 10 тысяч евро «за смелость в отстаивании демократических ценностей».

Автор Telegram-канала «Люди и звери» отмечает, что Котов является классическим примером «российского оппозиционера», который пытался получить популярность благодаря участию незаконных акциях протеста, а потом «свалить за границу, и оттуда строить Прекрасную Россию Будущего». Однако начинающему оппозиционеру не повезло, так как он оказался за решеткой до того, как успел сбежать из родной страны. Соратники несостоявшегося оппозиционера не стали расстраиваться такому повороту событий и решили сделать из преступника «икону борьбы с режимом», передает Nation News.

Стоит отметить, что фонд Немцова возник в 2015 году через полгода после его смерти. Фонд Немцова возглавляют беглый российский олигарх Михаил Ходорковский, бывший посол США в России Майкл Макфол, а также британец Владимир Кара-Мурза. Фонд ежегодно вручает премию в размере 10 тысяч евро оппозиционеру, который смог обратить на себя внимание в ходе незаконных митингов.

В 2019 году обладательницей премии стала Анастасия Шевченко, которая тесно сотрудничала с признанной нежелательной в России организацией Михаила Ходорковского «Открытая Россия».