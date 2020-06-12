Вице-премьер Украины назвал Минск единственной площадкой для решения вопроса с Донбассом

Киев, 12 июня. Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Минские соглашения «никчемны», если рассматривать их с юридической точки зрения. В то же время он уверен, что Минск является площадкой, с помощью которой только и возможно урегулировать конфликт на востоке Украины.

Замглавы украинского правительства отметил, что срок действия минских договоренностей истек еще в 2015 году. Однако Киев из них не вышел только ради возможности решить вопрос с Донбассом. Резников признал, что только переговорная площадка Минска позволяет вести и диалог с Россией.

В Киеве, по словам вице-премьера, ожидают модернизации Минских соглашений. Однако со своей стороны Украина повысила уровень своей делегации: туда теперь входят члены парламента и правительства.

Напомним, что контактная группа заседала 10 июня, но к вечеру встреча прервалась из-за технических проблем с украинской стороны. Вопросы экономического и гуманитарного характеры будут теперь рассмотрены 15 июня.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. Жители Донбасса отказались признавать новое руководство Украины, заполучившее власть в результате антиконституционного переворота. Население высказалось за независимость региона, на что Киев ответил бомбардировками и обстрелами мирных жителей.

Напомним, что бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила в июне, что Украина не сможет вернуть Донбасс, потому что этому региону при нынешней власти и при состоянии страны просто некуда возвращаться, пишет «Царьград».