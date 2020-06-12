Активисты «Молодежки ОНФ» назвали финалистов конкурса о небычных семейных традициях

Москва, 12 июня. Движение «Молодежка ОНФ» на странице «ВКонтакте» подводит итоги конкурса «Мы — это Россия! Наши традиции».

Активисты опубликовали работы десяти финалистов и просят пользователей отдать свои голоса за лучшую традицию. Акция приурочена к празднованию Дня России.

Виктория Устинова и ее двое дочерей мастерят своими руками традиционные русские куклы. Жительница Кургана Жанна Ярковская вместе с тремя сыновьями любит рисовать.

А еще одна финалистка конкурса Оксана Большакова показала, как они вместе с мужем и сыном косят траву. Марина Сергеева из Пскова рассказала, что прививает дочери любовь к животным и часто катает ее на пони.

Интересной семейной традицией поделилась жительница Улан-Удэ Татьяна Подшивалова. В ее семье последние сто лет всех мужчин называют Иванами и Андреями.

Россиянам предстоит выбрать только одного победителя конкурса. Результаты будут известны совсем скоро.