Регионы ЛНР отметили День России масштабными автопробегами и флешмобами

Жители Луганской Народной Республики отметили День России как один из главных праздников республики — за год с небольшим гражданами Российской Федерации стали более 110 тысяч жителей ЛНР.

Праздник прошел, как и по всему миру, в условиях ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции. И несмотря на то, что в разряде официальных праздничных дней в календаре ЛНР День России пока не числится, жители городов и районов республики нашли допустимые и креативные формы выразить свою сопричастность с братским народом.

Празднование Дня России началось в Луганске с масштабного автопробега по центральным улицам города. Стартовав с Ярмарочной площади столицы, колонна из нескольких сотен экипажей автолюбителей проехала улицами всех районов города.

Участие в автопробеге, организатором которого выступило общественное движение (ОД) «Мир Луганщине», приняли депутаты Народного совета ЛНР, лидеры общественных организаций республики, представители Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского и регионального отделения «Союза добровольцев Донбасса» (СДД).

«Сегодня День России — символ национального единения народа России и общей ответственности за настоящее и будущее страны. Это праздник свободы и гражданского мира и доброго согласия людей на всеобщее объединение Российской Федерации», — отметил депутат Народного совета Денис Колесников.

Он подчеркнул, что ЛНР является неотъемлемой частью Русского мира и стремится быть вместе с Российской Федерацией.

«Большинство из нас являются гражданами Российской Федерации, и мы этот праздник празднуем совместно с Россией», — подчеркнул депутат.

«Я гражданка России, получила паспорт в прошлом году, поэтому для меня это теперь один из значимых праздников», — рассказала луганчанка Татьяна Морозова.

В населенных пунктах Червонопартизанске, Брянке в День России прошла акция с торжественным поднятием российского триколора на городских флагштоках.

Чтобы поддержать и поздравить россиян с Днем России, около здания администрации Свердловска и Свердловского района представители Молодежного совета города провели акцию, в ходе которой растянули 10-метровый триколор Российской Федерации. Традиционно яркий флешмоб с танцами и речовками провели студенты Луганского педагогического института.

Подобные акции прошли во всех городах и районах ЛНР. Жители активно встречали участников акций, скандировали, приветствовали автомобилистов, провозглашали: «Слава России!»

«Для нас это великий праздник, потому что мы из России несем традиции, обычаи, культуру и духовность. С праздником!» — сказал атаман Луганского округа Сергей Дорохин.

«Поздравляю весь Донбасс с Днем России! Ура!» — поздравил участник автопробега, советник главы республики по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко.

Принявший участие в автопробеге освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ЛНР политзаключенный Эдуард Коваленко отметил, что заявления украинских СМИ о том, что праздник в Донбассе отмечается «под дулами автоматов», являются абсолютной ложью.

«Люди массово приняли участие в этих мероприятиях. Автомобилисты с огромным желанием собрались в колонну, установили флаги, причем там были флаги не только Российской Федерации, но и всех республик, желающих жить самостоятельно и мечтающих влиться в одну семью с Россией. И что самое интересное, я видел доброжелательные лица жителей: дети и старики, мужчины и женщины махали руками в знак приветствия колонне автопробега, все радовались — было ощущение всеобщего праздника. Меня это очень приятно удивило, потому что Россия по большому счету — это государство, которое объединяет народы и культуры, а жители Донбасса готовы жить в единой семье Русского мира», — рассказал о своих ощущениях экс-политзаключенный.

Напомним, День России отмечается с 1992 года. Дата 12 июня выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации.