Охранники Порошенко поставили на место прокуроров, пытавшихся его допросить

Киевские политологи обсудили недавний визит Петра Порошенко в Госбюро расследований, а затем в кабинет генпрокурора Украины. По их мнению, случай с экс-президентом показывает, что правосудие в стране очень тяжело больно, а также то, что лидеры прошлого режима — на фоне явной слабости нынешнего — по-прежнему считают себя хозяевами государства. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

После десятков допросов в ГБР, которые Порошенко нагло проигнорировал, украинские силовики все-таки изловчились и сообщили ему о «подозрении», то есть перевели бывшего гаранта в ранг подозреваемого хотя бы по одному из 18 заведенных на него уголовных дел. Все это сопровождалось шумихой в СМИ и действиями самого политика, которые ни за что нельзя представить в нормальном, здоровом государстве.

Внешняя часть допроса выглядела как обычно. Большая платная «группа поддержки» на входе, намалеванные в фотошопе «картины» (сторонники Порошенко думали, что в ГБР его допросят по делу о вывозе картин за рубеж), куча прессы, а также заявления экс-президента о «беззаконии» и «политических преследованиях». Все это еще как-то укладывалось в рамки приличий — пусть и сугубо украинских.

Но затем выяснилось, что никаких рамок для экс-руководителя Украины не существует в принципе. Когда в холле ГБР к нему подошли прокуроры и попытались зачитать «подозрение», то адвокаты Порошенко тут же начали закрикивать весь процесс, а сам он сделал вид, что ведет важный разговор по телефону и не слышит, что именно ему говорят. Дальше было еще хуже: вся команда политика-олигарха покинула Госбюро расследований, не желая идти на допрос, и тут же поехала прямо к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Вместе с коллегами по фракции «Евросолидарность», адвокатами и охранниками Порошенко ворвался в офис генпрокурора под предлогом «неотложного приема». Чтобы пробиться к Венедиктовой, его охране по ходу пришлось «порвать пиджаки» местной службе безопасности. Из разговора с генпрокурором команда политика выяснила: его подозревают в том, что давление бывшего президента привело к превышению полномочий главы Службы внешней разведки Украины. Будучи руководителем страны, он склонил Егора Божка к незаконному указу — назначению своим замом «человека Порошенко» Сергея Семочко.

Со стороны все это выглядело дико, наглость персонажей из старой власти зашкаливала. Не понравилось поведение команды Порошенко и прокурорам. Вскоре после визита незваных гостей там объявили, что, поскольку политик получил статус подозреваемого, генпрокуратура вскоре подаст ходатайство о взятии его под стражу. Впрочем, считают политологи, на деле такое развитие событий маловероятно по целому ряду причин.

По словам киевского политического и экономического эксперта Андрея Головачева, ситуация вокруг вручения «подозрения» Порошенко показала сразу несколько тенденций. Во-первых, сам факт перевода экс-главы в разряд подозреваемых — лишь «технологическая разработка» офиса президента с целью имитировать преследование политика накануне местных выборов.

«Украинцам хотят впарить выполнение обещаний по посадке коррупционеров для удержания рейтинга Зеленского, не более того, — сказал аналитик. — При этом у офиса президента есть рычаги контроля над генпрокурором, которая согласилась провести «спецоперацию» против Порошенко. А у самой Венедиктовой есть доверенные люди в ГБР, которые подготовили «подозрение» против бывшего президента так, чтобы никто из его агентов в силовых структурах не слил ему информацию».

Зеленский явно имитирует преследование Порошенко, так как при всем богатстве выбора решил вменить ему самое мягкое, «детское» обвинение, отметил политолог.

«При этом Петр Алексеевич доказал, что он психически крайне неуравновешен и с огромным трудом переносит то, что с ним происходит. В душе он по-прежнему считает себя «настоящим» президентом Украины и, прорвавшись в кабинет генпрокурора, находился уже на грани нервного срыва. Всем очевидно, что он не боец, как Юлия Тимошенко, и при первой же реальной угрозе загреметь в СИЗО немедленно уедет из страны «на лечение», — говорит он.

На Западе преследование Порошенко воспринимают как политтехнологию Зеленского, некое избирательное правосудие, совсем не похожее на системную борьбу с коррупцией, указывает Головачев.

«Запад прекрасно знает, что в окружении Зеленского полным-полно коррупционеров, которых он покрывает. Поэтому на президенте как на борце с коррупцией Запад поставил крест и не питает в отношении него никаких надежд, — считает политолог. — И Запад в целом, и МВФ совершенно не доверяют Зеленскому и внимательно наблюдают за его действиями. Интриги в вопросе «Who is Mr. Zelensky?» для Запада не существует — там поняли, что это «дитя олигархов», которое надо держать на коротком поводке».

Эксперт опровергает все утверждения коллег-политологов о том, что «Зеленский пошел на коалицию с Порошенко» после голосования за «Закон о банках».

«Суть украинской политики такова, что в ней невозможны никакие коалиции в принципе, возможны лишь ситуативные союзы по каждому конкретному вопросу. Зеленский, судя по его целям, методам и нравственным установкам, типичный образчик олигархической политики Украины. В этом он ничем не лучше Януковича или Порошенко. При этом он еще и политически неопытный, что пытается компенсировать своей креативностью. Имитируя реформирование страны и выполнение предвыборных обещаний, одерживает краткосрочные тактические победы, но при этом стремительно приближает свой окончательный крах как президента, то есть проходит типичный путь лидера Украины, как и все его предшественники», — заключает Головачев.

Известный киевский политолог и социолог Виктор Небоженко напомнил, что пошел второй год «охоты Зеленского на Порошенко», но до сих пор ни один ВИП-коррупционер из старой или новой власти не посажен.

«На второй год «охоты» на бывшего президента-олигарха у силовиков скоро закончатся пиар-поводы для «подозрений» и арестов Порошенко. Но, похоже, еще раньше закончится терпение у электората Зеленского, — прогнозирует он. — Миллионы украинцев искренне надеялись, что, избрав молодого и честного президента, они увидят экс-руководителя в тюрьме за создание системы элитной коррупции. Вместо этого власти им рассказывают о «силе украинского закона», который почему-то не позволяет посадить в тюрьму ни одного коррупционера из старой или уже новой власти».

Эксперт указывает: очень похоже, что, с одной стороны, Зеленский боится и презирает Порошенко, а с другой, тайно завидует его способности одновременно масштабно воровать и лихо управлять Украиной. Ведь у самого президента пока не выходит ни то ни другое.

«На деле вместо борьбы с коррупцией или радикальных реформ на Банковой предлагают любой ценой примириться с Россией, а также помочь ополченцам Донбасса выжить за счет Украины и обрести легитимность. Зеленский намекает гражданам, что «борьба за мир» в Донбассе важнее борьбы за справедливость, проведения реформ и уничтожения коррупции. В результате нигде он не добивается успеха, — отметил Небоженко. — В этом Зеленский очень напоминает Виктора Ющенко. Вместо того, чтобы, пользуясь огромной популярностью у украинцев и доверием Запада, начать реформы и победить коррупцию, тот пять лет посвятил «борьбе за восстановление памяти о голодоморе». В итоге — ни достойной памяти о голодоморе, ни реформ, ни Украины без коррупции».

Публицист и аналитик Юрий Ткачев считает, что процедура оглашения «подозрения» экс-президенту показала: «для простых украинцев закон один, а для Порошенко — другой». А своими действиями охранники экс-президента поставили на место прокуроров, которые пытались его допросить.