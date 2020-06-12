Семейный психолог рассказал, как ЛГБТ-сообщества занимаются подменой понятий

Москва, 12 июня. Семейный психолог Анатолий Добин заяивл, что различия между мужчиной и женщиной являются базовыми понятиями самой жизни.

Однако беседы на тему однополых и традиционных семей маскируют их, считает Добин. Федеральное агентство новостей опубликовало ролик об одной из самых важных поправок в Конституцию РФ — закрепление понятия брака как «союза мужчины и женщины». Видео вызвало в обществе большую дискуссию на тему традиционных ценностей, ущемления прав меньшинств и возможности усыновлять детей однополыми парами.

По словам психолога, за разговорами о дискриминации по тому или иному признаку, часто исчезают базовые понятия, например, что мужчина и женщина отличаются друг от друга. В беседе с Nation News Анатолий Добин пояснил, что идет постоянная борьба.

«Например, для гомосексуалистов — это возможность усыновлять, то есть равенство по сравнению с нормальными семьями. Проблема в том, что разговоры о равенстве маскирует фундаментальную проблему различий. На самом деле, она невероятно сложная, тревожащая каждого, хотим мы того или нет», — сказал психолог.

Он пояснил, что в обществе различия воспринимаются как иерархия или унижение. А дело в том, как заметил Анатолий Добин, произошла подмена понятий.