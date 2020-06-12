Военный летчик назвал главные преимущества Су-30СМ перед F-22 Raptor

Москва, 12 июня. Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ значительно превосходит американский F-22 Raptor по ряду показателей. Об этом заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, возможности Су-30СМ и F-22 при ведении дальнего боя равны, однако в ближнем бою российский истребитель значительно превосходит американский Raptor.

«В критерии ближнего боя Су-30СМ, а также другие российские истребители четвертого поколения в разы превосходят как F-22, так и F-35, относящиеся, между прочим, к пятому поколению», — отмечает Попов.

Кроме того, Су-30СМ выигрывает по соотношению «цена-качество». По его словам, американский истребитель является одним из самых дорогих в мире. При этом F-22 уступает российским истребителям по ряду характеристик, передает Newinform.

«У нас отличные истребители четвертого поколения. Они надежные, дешевые, качественные. Это главное. А не то, что создали массу самолетов пятого поколения за огромные деньги. 50% F-22 находятся на ремонте и доработке», — добавил Попов.

Стоит отметить, что F-22 является одним из самых дорогих истребителей в мире, стоящих на вооружении. Себестоимость производства одного самолета оценивается в 146 миллионов долларов. Полная цена истребителя с учетом всех косвенных затрат составляет 350 миллионов долларов.

Изначально Пентагон планировал закупить 750 самолетов F-22, однако высокая стоимость истребителя привела к тому, что американские военные решили ограничиться приобретением 184 единиц. При этом к настоящему моменту F-22 так и не прошел боевое «крещение», хотя производится с 2010 года.