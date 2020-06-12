Сирия новости 12 июня 22:30: три мирных жителя ранены при взрыве в Даръа, Турция направляет свою валюту в Алеппо и Идлиб

Сирия, 12 июня. Турецкие власти продолжают передачу наличных денежных средств в банки на неподконтрольных сирийскому правительству территориях. Три мирных жителя были ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Даръа. Сирийская Арабская Армия (САА) в районе Акербат провела зачистку боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА): в районе Акербат провела зачистку боевиков «Исламского государства».

Турция: продолжает передачу наличных денежных средств в банки на неподконтрольных Дамаску территориях.

«Хайат Тахрир Аш-Шам»1: поддержала передачу турецких денег в Алеппо и Идлиб.

Провинция Алеппо

Турецкие власти продолжают передачу наличных денежных средств в банки на неподконтрольных сирийскому правительству территориях.

Кроме того, подконтрольные запрещенной в России группировке «Хайат Тахрир Аш-Шам» структуры поддержали эту инициативу. На востоке и севере провинции Алеппо начали устанавливать цены на хлеб в турецких лирах. Кроме того, валюта Турции появилась и в Идлибе.

Накануне в центре города аль-Баб, расположенного на севере провинции Алеппо, сработало установленное неизвестными взрывное устройство. В результате получил ранения местный житель.

Провинция Даръа

South Front сообщает о том, что три мирных жителя были ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного на дороге между деревнями Ас-Сура и Аль-Хирак.

На этой неделе в провинции произошло похищение нескольких гражданских лиц. Стало известно о пропаже палестинского беженца близ города Аль-Музайриб. Кроме того, попытки похищения детей наблюдались в населенных пунктах Джиллен и Аль-Карак аш-Шарки на западе провинции. В обоих случаях злоумышленники потерпели неудачу и скрылись. О том, какая из антиправительственных группировок стоит за этими вылазками, по сей день неизвестно.

Провинция Идлиб

Источник в Telegram (Вестник Дамаска) сообщает, что около 100 ополченцев «Лива Фатимиюн» и военная техника были переправлены из Меядина на востоке провинции Дейр эз-Зор в провинцию Идлиб.

Очередной конвой Вооруженных сил Турции прибыл на территорию Идлиба через погранпереход Кафр-Лусин. К наблюдательным пунктам проследовали турецкие бронемашины и грузовики со стройматериалами. В настоящее время военные Турции возводят защитные насыпи близ населенного пункта Афес.

Провинция Хама

По информации South Front, Сирийская Арабская Армия (САА) в районе Акербат провела зачистку боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ1). Сообщается, что 15 джихадистов были уничтожены.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий накануне в ходе брифинга сообщил, что террористы запрещенной в РФ «Хайят Тахрир аш-Шам»1 обстреляли населенный пункт Дадих в провинции Идлиб и населенный пункт Танджара в провинции Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.