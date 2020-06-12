Москва, 12 июня. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что жаркая погода не оказывает влияния на активность коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность коронавирусной инфекции не снижается», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемии пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 7,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 420 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 511 тысяч случаев, 6,7 тысячи человек умерли. 269 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.