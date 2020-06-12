Врач Гальперин оценил данные о новом симптоме коронавируса

Москва, 12 июня. Руководитель «Лиги защиты врачей», физиотерапевт Семен Гальперин скептически отнесся к выводам ливерпульских специалистов, которые назвали новый симптом коронавирусной инфекции.

Британские ученые провели исследования группы больных коронавирусом, у которых были выявлены общее воспаление и высокое содержание жира и сахара в кровотоке. Позднее у них нашли острый панкреатит.

Гальперин считает, что любой вирус, теоретически, может поражать эндокринные клетки в поджелудочной железе. Таким образом, допускает специалист, вовсе не только коронавирус может приводить к развитию панкреатита.