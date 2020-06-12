ЛНА уничтожила бывшего полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам» вблизи Сирта

Триполи, 12 июня. Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) ликвидировали в результате авиаудара вблизи города Сирт известного сирийского террориста Абу Яруба аль-Итри. Он ранее был полевым командиром запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает издание Southfront, ссылаясь на ливийские источники.

Этот боевик, связанный с «Аль-Каидой»1 (террористическая организация, деятельность запрещена в РФ) был завербован и переброшен в Ливию турецкими властями для участия в боевых действиях на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС). О связях уничтоженного при атаке на Сирт наемника с радикальными исламистскими группировками сообщала ранее Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). По имеющимся данным, настоящее имя террориста Самир аль-Атраш.

Кроме того, в SOHR рассказали, что аль-Итри был исключен из рядов «Хайят Тахрир аш-Шам» из-за конфликта с другими джихадистами группировки на фоне коррупции и финансовых махинаций. После этого инцидента он сбежал в оккупированный Турцией сирийский город Африн, где вступил в ряды так называемой Сирийской национальной армии. Позднее турки завербовали его в ряды незаконных вооруженных формирований ПНС Ливии.

По последним данным SOHR, на территории североафриканского государства в общей сложности были уничтожены порядка 390 террористов-наемников триполитанского режима Файеза Сарраджа, переброшенных в Ливию Турцией. Напомним, ранее официальный представитель командования армии фельдмаршала Халифы Хафтара, генерал-майор Ахмад аль-Мисмари отмечал прибытие в Ливию свыше 17 тысяч наемников Анкары и ПНС.

Турция по-прежнему продолжает оказывать военную поддержку марионеточному «правительству» в Триполи, снабжая бандитов современным оружием, боеприпасами и боевой техникой. Контрабанда осуществляется в обход оружейного эмбарго Организации Объединенных Наций и подрывает мирные инициативы международного сообщества, принятые по итогам берлинской конференции в конце января 2020 года.

Федеральное агентство новостей в специальном проекте «Антитеррор» более подробно рассказывало о деятельности террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», а также о личности главного сирийского террориста Абу Мухаммада аль-Джуляни, который является организатором запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.