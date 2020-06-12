Актриса Хилькевич шокировала поклонников «бровями Брежнева»

Москва, 12 июня. Звезда молодежного сериала «Универ» Анна Хилькевич рассказала, что научилась сама красить брови. Однако ее умения шокировали поклонников.

Актриса неоднократно жаловалась, что из-за самоизоляции не может сходить в салон красоты. Какое-то время Хилькевич ждала, когда все нормализуется и ограничения снимут. Но, не выдержав, решила наводить красоту сама.

Она показала результат в своем Instagram. Теперь Хилькевич стала мастером по бровям. Брови артистки аккуратно причесаны и приобрели темный оттенок.

Но подписчиков поразил размер бровей, передает «Пятый канал».

«Такие брови, как у Брежнева. Но на лице еще место есть, так что можно дорисовать», — пошутила одна из подписчиц. «Как-то раз мне мастер сделал именно такие брови», — заметила другая пользовательница. «У одних в самоизоляции брови заросли, а у других исчезли», — пошутил пользователь. «Кому шикарный арт? Что это за галки над глазами», — спросила еще одна подписчица.

Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым и растит двоих дочерей. Подписчики часто упрекали актрису, что та в погоне за «пластиковой» красотой испортила свою уникальную внешность.