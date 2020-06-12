Астролог посоветовала россиянкам, как вернуть бывшего мужа

Москва, 12 июня. Астролог Алена Никольская рассказала, как вернуть отношения с бывшим мужем или молодым человеком после сильной ссоры.

Специалист считает, что при желании можно попробовать восстановить отношения, учитывая знак зодиака мужчина. К примеру, вспыльчивый Овен сначала хлопнет дверью, а потом оттает. Ему можно предложить совместный отдых на природе или туристическую поездку.

Тельца можно заманить обратно, приготовив что-то очень вкусное. Мужчины Близнецы обычно готовы на все ради полезных знакомств. Они будут благодарны любимой, если она «наведет» мосты с важными людьми.

Раки от природы очень обидчивые, поэтому вам придется постараться. Им обязательно нужно почувствовать собственную значимость. Женщина Льва должна часто менять свой образ. После ссоры просто появитесь перед ним с новой стрижкой, передает «Пятый канал».

Девам хватит обещания, что вы исправитесь и будете идеальной супругой. С Весами можно договориться, но разговор будет не из легких. К Скорпионам можно подходить с предложением о романтическом ужине.

Стрельцы оценят, если женщина повзрослеет и перестанет вести себя, как ребенок. Козероги простят любимую, если она окружит его домашним уютом.

С Водолеями не будет легко, сначала придется предложить ему дружбу. А через какое-то время снова обольстить его. С Рыбой тоже тяжело: пока вы не заслужите доверие, такой мужчина к вам не вернется.