Зеленский заявил о желании вернуться к обсуждению «вопроса Крыма»

Москва, 12 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании вернуть обсуждение «вопроса Крыма» на повестку дня. Пост глава украинского государства опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Зеленский отметил, что это предложение он сделал во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Тот, по словам президента Украины, поддержал его инициативу. Об этом пишет «ФедералПресс».

«Премьер-министр Швеции поддержал мое предложение вернуть вопрос Крыма в повестку дня. Годами звучал только вопрос прекращения войны в Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма», — написал Зеленский.

Напомним, Крым воссоединился с РФ в 2014 году. Тогда состоялся народный референдум. Его провели в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Результаты голосования показали, что жители полуострова хотят войти в состав России. Киев продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией». Российский президент Владимир Путин неоднократно указывал на то, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.