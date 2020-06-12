Гудков в эфире «Эха» намекнул на возможный план революции в России

Настойчиво продвигая тезис о грядущей «диктатуре», Дмитрий Гудков старается настроить россиян на силовой сценарий смены власти в стране. Оппозиционер убежден, что после голосования по конституционным поправкам запрет на проведение митингов и акций протеста продолжит действовать.

В эфире передачи «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» Гудков прокомментировал решение властей о постепенной отмене антикоронавирусных мер в Москве и приближающееся голосование по поправкам в конституцию, а также выразил мнение о том, как будет развиваться ситуация в стране после 1 июля.

Говорят, парад ненастоящий

По словам бывшего депутата Госдумы, москвичи действительно уже устали от режима самоизоляции и многочисленных запретов, необходимость которых была вызвана борьбой с распространением коронавирусной инфекции. Но Гудков подчеркнул, что официальной статистике по количеству заболевших, которая позволяет Москве постепенно возвращаться в привычный ритм жизни, он не верит.

Как отмечает оппозиционер, именно этими статистическими данными власти якобы «пытаются продемонстрировать, что все замечательно», так как 1 июля «необходимо провести голосование, чтобы большинство поддержали поправки». При этом он назвал запланированный на 24 июня парад Победы «ненастоящим».

«То, что происходит 24 июня, — это парад победы над здравым смыслом, над конституцией, над российским правом, которого нас лишают. И мы видим, что сейчас происходит в Москве, — это задержания. То есть уже обнаглели настолько, что задерживают людей, выходящих на одиночные пикеты», — убежден Дмитрий Гудков.

Он также утверждает, что такого рода выражение гражданской позиции «не запрещено никаким законодательством», однако экс-депутат, видимо, забывает, что во время одиночных пикетов вокруг непременно скапливаются люди, в том числе и журналисты, а «виновники торжества» при этом позволяют себе находиться в центре внимания без средств индивидуальной защиты. Таким образом, подобные акции не только превращаются в публичные мероприятия, но и угрожают жизни и здоровью граждан.

Вместо тысячи слов

Далее Гудков принялся усиливать антигосударственные тезисы, уверяя слушателей «Эха» в том, что после 1 июля власти не снимут запрет на проведение митингов и массовых акций протеста. По его мнению, россиянам не стоит «тешить себя иллюзиями», так как изменения будут якобы «только в худшую сторону» и приведут они к установлению «диктатуры» в стране.

«Нам нужно готовиться к активной политической осени. Я могу сказать, что, если раньше я думал: «ну здравый смысл должен когда-то победить», а теперь они нас лишают конституции, они лишают выборов, они нас лишают права проведения митингов, даже уже права выходить на улицу мы не имеем. И это называется диктатура. А любая диктатура — она заканчивается отнюдь не на выборах, а заканчивается по-другому», — заявил Гудков, очевидно, намекая на силовой сценарий смены власти.

Стоит отметить, что в ходе беседы оппозиционер многократно прибегал к использованию термина «диктатура». По всей видимости, таким образом он старался усилить свое выступление, направленное на повышение протестных настроений и обострение ситуации. По словам Гудкова, в предлагаемых для голосования поправках «много всего, что присуще диктатуре», при которой не будет никаких законов, никаких выборов и митингов. Он также уточнил, что сейчас страна якобы приближается к ситуации, «при которой власть будет меняться на улицах, а не на выборах».

Революция бесперспективности

Для представителей так называемой либеральной оппозиции уже вошло в привычку манипулировать фактами в попытках обострить ситуацию в стране и спровоцировать в обществе очередную волну негодования. Ранее Дмитрий Гудков выступал с критикой в адрес российского руководства, которое, по его мнению, создает «цифровой концлагерь», прикрываясь борьбой с коронавирусом. В одном из интервью бывший депутат заявил, что власти «ограничивают, вводят режим слежки и так далее».

Подобной негативной риторики придерживаются и другие представители оппозиционного сообщества. В частности, глава признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный, комментируя массовые беспорядки и погромы в США, заявил, что идея «гражданского неповиновения» и революции является одной из главных политических идей для американского общества и российской оппозиции также стоит стремиться к этому.

Судя по таким высказываниям представителей либеральной оппозиции, можно предположить, что противники власти и несуществующего в России «тоталитарного режима» понимают бесперспективность своей деятельности, ограниченной лишь рамками массовых акций протеста. Поэтому они вынуждены постепенно менять стратегию и включать в свою повестку ужесточенную риторику с прямым намеком на более радикальные методы антигосударственной борьбы.