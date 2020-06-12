Трамп уверен, что Байден не способен вести переговоры с Россией и Китаем

Вашингтон, 12 июня. Президент США Дональд Трамп уверен, что кандидат на пост главы Белого дома Джо Байдена не способен вести переговоры Россией и Китаем.

«Чего, по вашему мнению, добились бы Китай, Россия, Япония и другие, если бы вели переговоры с ним? Да у нас попросту не осталось бы страны», — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Публикацию Трампа сопровождала ссылка на видеоролик с выступлением Байдена перед СМИ. На видео запечатлен Байден, который в ходе своего выступления запутался в мыслях. Бывший вице-президент США произнес фразу, которая не имеет какого-либо смысла.

«Вы знаете, что быстро усиливающееся...хммм... равно как… ну я не знаю», — произносит Байден.

Ранее Трамп заявлял, что на выборах президента США в 2020 году хотел бы видеть своим соперником бывшего вице-президента Джо Байдена. По словам Трампа, в настоящее время в список претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США включает семь или восемь человек. При этом он готов участвовать в предвыборной гонке с любым из них, однако мечтает, чтобы его главным соперником стал Джо Байден.

Байден трижды свою кандидатуру на пост президента США, однако каждый раз терпел поражение. При этом он активно выступал за бомбардировку бывшей Югославии, а также поддержал военное вторжение США в Ирак.