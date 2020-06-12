Опубликована карта выхода российских регионов из самоизоляции. События дня. ФАН-ТВ

Опубликована карта выхода регионов из самоизоляции Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода российских регионов из режима ограничений. Этапы выхода обозначены четырьмя цветами. Оранжевый — регионы, где действуют почти все ограничительные меры. Это, например, Псковская, Ивановская, Смоленская области, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа. Всего десять субъектов России находятся в таком режиме. Светло-зеленым цветом отмечены регионы, которые перешли ко второму этапу снятия ограничений. Таких всего восемь. В их числе республика Карелия, Камчатский край, Тюменская и Омская области. Там начинают открываться магазины площадью до 800 кв. м, некоторые образовательные учреждения. Темно-зеленый цвет — третий этап снятия ограничений. Он действует лишь в Сахалинской области. На острове открываются кафе и рестораны, торговые центры, библиотеки и музеи. Большинство же регионов нашей страны окрашены в желтый цвет на карте. Он означает первый этап снятия ограничительных мер. Возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших магазинов, площадью до четырехсот кв. м. При оценке готовности регионов к выходу из ограничений, учитывается коэффициент распространения инфекции, количество свободных мест для госпитализации и охват тестированием.

Возбуждено уголовное дело о крушении самолета под Рязанью Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета, который упал в Рязанской области 11 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека. По данным следствия, погибший пилот проводил авиахимические работы, он же был владельцем воздушного судна. Однако в день полета мужчина не уведомил должным образом уполномоченные органы организации воздушного движения. В рамках расследования следствие рассматривает несколько версий крушения самолета: ошибка пилота, техническая неисправность самолета, неблагоприятные погодные условия.