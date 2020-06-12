Москва, 12 июня. Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время рано говорить о полном снятии коронавирусных ограничений в регионах РФ.

По его словам, более чем в 20 регионах наблюдается стабильная ситуация. Однако в остальных субъектах эпидемиологическая ситуация требует сохранения ограничений.

«Говорить о том, что сегодня нужно полностью снять какие-то карантинные мероприятия или вернуться к тому образу жизни, скажем, который мы имели до января 2020 года, пока рано во всех регионах. Это однозначно», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Он также добавил, что в ближайшее время в России появятся сразу несколько вакцин для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 7,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 420 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 511 тысяч случаев, 6,7 тысячи человек скончались. Около 270 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.