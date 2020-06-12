Продюсер Аманти рассказала правду о последнем шоу с Норкиной

Москва, 12 июня. Известный продюсер Ирина Аманти прокомментировала последнее публичное выступление радиоведущий Юлии Норкиной на шоу «Пусть говорят», выпуск которого вышел в эфир уже после ее смерти.

На съемках присутствовали Ольга Казаченко (Мартынова) и Елена Жукова. По словам Казаченко, Норкина была веселой. Как утверждает Жукова, радиоведущая как будто чувствовала, что что-то плохое должно произойти. Ирина Аманти решила рассказать правду о последнем шоу с Норкиной и призвала не верить ни той, ни другой.

«Понимаете, Юля никогда не стала бы общаться с такими персонажами, как Мартынова, как Лена Жукова — слишком много чести для этих девиц», — сказала продюсер.

По ее словам, после съемок программы Норкина сразу ушла из здания и ни с кем не разговаривала. Аманти пояснила, что до шоу Жукова и не знала, кто такая Норкина. Однако начала давать комментарии журналистам после смерти радиоведущий.

«Еще раз хочу напомнить, что именно тебе, Мартынова, Юля Норкина во время съемки сказала, что мой муж Вадим Казаченко — нормальный приличный человек и хороший артист. И именно тебе она советовала прекратить очередное «дешевое шоу», — обратилась продюсер к Казаченко.

Аманти также добавила, что «о чем-то другом она не говорила, да и не стала бы говорить, потому что она человек другого уровня и отношения к семье».

Юлия Норкина скончалась 5 июня на 53-м году жизни. Вместе с мужем Андреем они на протяжении многих лет вели программы на радио «Комсомольская правда». Похороны Норкиной состоялись в минувшее воскресенье на Новодеревенском кладбище в Пушкино. Процессом руководил ее сын Александр.