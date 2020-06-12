Мурашко заявил, что в России появится несколько вакцин от коронавируса

Москва, 12 июня. Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России могут появиться несколько вакцин от коронавирусной инфекции.

Руководитель министерства подчеркнул, что вакцина – это лекарство, следовательно, стоит ожидать появления на отечественном рынке нескольких его видов, сообщает «Россия-24».

Напомним, что еще в марте нынешнего года появились данные о создании первого в стране препарата против коронавируса. Основой послужило лекарство против малярии. При разработке препарата учитывались результаты исследований специалистов из КНР и Франции, сообщает радио Sputnik.