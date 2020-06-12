ЛНА уничтожила свыше 80 террористов ПНС Ливии и сирийских наемников вблизи Сирта

Сирт, 12 июня. Более 80 протурецких боевиков и сирийских наемников так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии были уничтожены Ливийской национальной армией (ЛНА) в результате отражения нападений на позиции сил фельдмаршала Халифы Хафтара в районе города Сирт. Об этом сообщили в пресс-службе ЛНА, ссылаясь на бригадного генерала Халеда аль-Махджуба.

Представитель ливийской армии отмечает, что среди ликвидированных членов незаконных вооруженных формирований ПНС Ливии, предпринимавших попытки захватить Сирт, есть также сирийские террористы-наемники, завербованные и переброшенные на ливийскую территорию Анкарой. Кроме того, он отметил, что среди погибших были также и военнослужащие ВС Турции, направленные в Ливию для оказания военной помощи боевикам, захватившим Триполи.

Также в ведомстве отметили, что ЛНА возобновила военные операции против бандформирований так называемого Правительства национального согласия Ливии, поскольку террористы не прекращают регулярные провокации и намерены захватить ряд важных населенных пунктов восточнее ливийской столицы. Ранее главарь ПНС Файез Саррадж отдал приказ своим боевикам продолжать нападения на город Сирт и продвигаться в направлении авиабазы Аль-Джуфра, что стало отказом на миротворческий призыв Египта, поддержанный рядом ведущих мировых держав.

Чтобы пресечь дальнейшее продвижение террористических группировок ПНС на восток страны и не допустить захват Сирта, Ливийская национальная армия была вынуждена произвести ряд авиаударов по колоннам боевиков, — констатировали в пресс-центре оперативного штаба ЛНА.

Напомним, в соответствии с положениями «Каирской декларации», поддержанной Россией, США, Францией, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, а также Европейским союзом и Лигой арабских государств, предполагалось прекращение огня на всей территории Ливии с 6 часов утра 8 июня. Затем должен был возобновиться двусторонний вселивийский диалог по мирному урегулированию затяжного кризиса в формате «5+5» под эгидой ООН. Однако протурецкий триполитанский режим отверг данную инициативу, продолжив кровопролитие.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало об уничтожении армией Халифы Хафтара автобуса с турецкими офицерами и сирийскими наемниками ПНС, который находился на марше в направлении города Сирт. Также отмечалось, что террористы несут не только большие потери в живой силе, но и потеряли значительное количество боевой техники, большая часть которой была им поставлена Турцией в обход эмбарго ООН. Из-за регулярных попыток протурецких формирований захватить этот важный населенный пункт чаще всего страдает мирное население города. Так, в результате обстрелов со стороны боевиков ПНС погибло несколько детей, а также были разрушены жилые дома, многие горожане получили ранения.