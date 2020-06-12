Жена Игоря Николаева резко ответила подписчикам из-за сравнения с Наташей Королевой

Москва, 12 июня. Супруга композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова отреагировала на критику поклонников, которые постоянно сравнивают ее с певицей Наташей Королевой.

Она опубликовала в Tik-tok видео, на котором танцует под быструю музыку. Причем подписчикам не очень понравились движения Проскуряковой. Они назвали ее не самым техничным танцором.

«Колхозница. Ну вы же жена такого человека, так-то уж позориться зачем? Нет таланта как творческого человека, будьте уж на своем месте. Мы скучаем по Игорю - композитору, с вами он не написал ни одного шлягера, а ведь он наш маэстро. Подарить дочу — это классно, но на это полстраны способны, а вот быть музой как Наташа Королева. Не дано вам, не надо, Юль, делать то, что не умеете», — написала одна из пользовательниц.

Эта критическая тирада вызвала негодование у Проскуряковой. Она попросила хейтеров, чтобы те отстали и перестали сравнивать ее с Королевой. По словам супруги Николаева, эти отношения давно закончились.

«Отстаньте, а! Я не Наташа и ею не буду и быть не хочу, у Наташи есть ее страница, пишите туда», — написала Проскурякова.

Она добавила, что проживает собственную жизнь и не собирается никого копировать.

Проскурякова занимается музой и воспитывает дочь от Игоря Николаева. Она снялась в нескольких фильмах, причем в картине «Тили-тили-тесто» получила главную роль.

Прежней супругой Николаева была певица Наташа Королева. Брак закончился разводом по инициативе Королевой. Сейчас она замужем за Сергеем Глушко, с которым у певицы общий сын.