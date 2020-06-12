Китай построил первую военную базу в Африке

Автор Telegram-канала «Пасечник» рассказывает о создании системы передового базирования вооруженных сил Китая на примере пункта материально-технического обеспечения, находящегося в Джибути.

Китай приступил к реализации планов по передовому базированию и своих вооруженных сил — Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на иностранных территориях. Эта задача предусмотрена долгосрочной программой военного строительства страны до 2049 года и отражает новую военную стратегию Пекина, заключающуюся в смещении акцентов с «обороны национальной территории» к «отстаиванию национальных интересов за пределами государственных границ». Сейчас китайский флот обеспечивает безопасность международных торговых маршрутов, через которые проходит до 80% потребляемых Поднебесной ресурсов и большая часть экспортируемых товаров.

1 августа 2017 года в Джибути официально введен в эксплуатацию первый зарубежный пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМС Китая. Объект находится в Дорале (пригород Джибути) и занимает участок площадью 40 гектар. По проекту китайский ПМТО включает все элементы, свойственные военно-морской базе: штаб, службы материально-технического обеспечения, охраны, медицинского обеспечения, радиотехнической разведки. Даже функционирует вертолетная площадка. При этом есть возможность расширения ПМТО до полноценной военной базы с численностью китайских военнослужащих до 10 тыс. человек. Договор аренды китайской стороной заключен на период до 2026 года с возможностью продления.

По данным китайских СМИ, к концу второго квартала 2020 года будет завершено строительство зданий штаба, пункта управления, вертолетной площадки, ангаров вертолетной техники, складов имущества, ремонтных мастерских, жилых строений общей вместимостью около 3,6 тыс. чел. Для базирования кораблей и судов выделено два якорных причала многофункционального порта Дорале, построенного китайскими компаниями (общая сумма контрактов — около 1 млрд долларов).

По мнению специалистов НОАК, географическое расположение ПМТО позволит Пекину гарантировать безопасность крайне важного для китайской нации и весьма уязвимого участка маршрута транспортировки углеводородного сырья через Баб-эль-Мандебский пролив (соединяет Красное море и Аденский залив) и район Африканского рога. Базирование в регионе Африканского рога позволит обеспечить выход китайского флота в Индийский океан и укрепить свои позиции на африканском континенте.

Политическое руководство КНР непрерывно работает над поддержанием дружелюбного образа китайского государства среди джибутийского населения. Например, железная дорога Джибути-Эфиопия протяженностью 752,7 км, построенная Китаем, стала первой современной электрифицированной железнодорожной линией в Восточной Африке. Африканское государство также стремится участвовать в китайской инициативе «Один пояс, один путь», предполагающей использование мощностей порта Джибути для перевозки китайских товаров в Европу.

В апреле 2020 года в Джибути были направлены 50 военных медиков из медицинского института ВМС НОАК, что также повысило престиж Китая среди местного населения. После проведения профилактических мероприятий на территории китайского ПМТО военные медики провели медицинские осмотры местного населения, выдачу медицинских масок, перчаток, средств обеззараживания. При работе с наиболее острыми случаями заболевших коронавирусом COVID-19 китайские медики задействовали средства телемедицины, диагностические кабинеты и мобильную операционную госпиталя. 12 китайских военных медиков по результатам работы лично наградил государственными наградами премьер-министр Абдулкадер Камиль Мухамед.

Китайские эксперты не исключают, что в перспективе основной зарубежной базой ВМС Китая может стать глубоководный порт Гвадар, расположенный в Пакистане, основные объекты инфраструктуры которого уже возведены и обслуживаются китайскими компаниями. Срок аренды китайской стороной истекает в 2056 году. Учитывая стратегический характер отношений между Пекином и Исламабадом, в пакистанском порте планируется разместить не только надводные корабли и подводные лодки ВМС НОАК, но и создать центр гидроакустической разведки.

Также Китай проявляет интерес к портам для поддержания своих военно-морских сил в Анголе (Лобиту), Йемене (Аден), Иране (Чахбахар), Кении (Ламу и Момбаса), Мозамбике (Бейра и Мапуту), Омане (Салала и Сухар), Танзании (Багамойо), Эритрее (Массауа), на Маврикии (Порт-Луи), Мальдивах (Лааму) и Сейшельских островах (Виктория). Характерно, что большинство из них уже используется китайскими кораблями для пополнения запасов. При этом Пекин позиционирует указанные объекты в качестве региональных транспортно-логистических центров инициативы «Один пояс, один путь».

Таким образом, необходимых решений Пекин в Джибути добивается за счет инвестиций китайских компаний в портовые сооружения в комплексе с наращиванием военного и военно-технического сотрудничества. Китай также активизировал контакты с другими государствами, имеющими выход к Индийскому океану, для заключения договоров о размещении своих военных объектов на их территориях, строительства китайских логистических центров для обеспечения морской безопасности, борьбы с пиратством и проведения гуманитарных операций. Все указывает на то, что уже к 2025 году Китай превратится в ведущую военно-морскую державу, способную проецировать силу на межконтинентальные расстояния.