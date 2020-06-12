Главные новости 12 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 12 июня.

Новый Проект военного бюджета США обяжет власти США делать доклад о российской «поддержке» расистов в мире. Власти США будут отчитываться о «поддержке Россией» расистов.

Переход на систему «Мир» пока отложен до октября. Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту.

Итальянский вирусолог рассказал о высокой вероятности второй волны коронавируса предстоящей зимой. Итальянский вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса.

Мария Миронова заявила, в США что Ефремову за смертельное ДТП грозило бы заключение сроком не менее 10 лет. Мария Миронова рассказала, какой срок Ефремов получил бы за смертельное ДТП в США.

Александр Ширвиндт рассказал, что отец спровоцировавшего смертельное ДТП Михаила Ефремова также имел проблемы с алкоголем. Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова.

Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик рассуждает о причинах победы сирийской армии в Идлибе, хитром плане Турции по безболезненной аннексии территории и самоубийственном поведении террористов. Молот и наковальня: Комиссар Яррик о том, как провалился прорыв боевиков в сирийском Идлибе.

Депутат Тернопольского районного совета заявил, что протестующие против расизма чернокожие «разжигают беспокойство». Украинский депутат призвал депортировать протестующих против расизма чернокожих.

Подписчики «королевы русского шансона» гадают, какой сюрприз она готовит вместе с Давидом Манукяном. Успенская призналась, что влюбилась в бойфренда Бузовой.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 12 июня в Сирии и подводит итоги за день. События в Сирии 11 июня: новый пост Турции к югу от трассы М-4, ИГ1 готовится к атаке в Хаме.

Украина остро нуждается в радикальной смене экономического курса и развитии диалога с Россией, заявили в ОПЗЖ. В Раде указали на усталость украинцев от русофобской истерии.

1 Организация запрещена на территории РФ.