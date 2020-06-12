Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Брюссель, 12 июня. Североатлантический альянс наделил Украину статусом партнера с расширенными возможностями. Об этом сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

По ее словам, данное решение признает «вклад» Украины в миссии НАТО, а также в очередной раз подтверждает приверженность альянса партнерству с Киевом.

«Получение Украиной статуса партнера с расширенными возможностями не означает никаких решений по вопросу членства в НАТО. Страны альянса продолжают поддерживать усилия Украины по проведению реформ», — пояснила она.

В свою очередь глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность и признательность руководству НАТО.

«Я глубоко признателен нашим партнерам по альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина, наконец, получает заслуженный статус партнера расширенных возможностей НАТО», — подчеркнул министр.

Напомним, в 2014 году после государственного переворота в Киеве украинский парламент принял закон об отмене внеблокового статуса Украины. Кроме того, Верховная рада законодательно закрепила планы Киева по вступлению в НАТО. При этом бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен неоднократно заявлял, что вступление Украины в НАТО требует выполнения огромного количества критериев, на реализацию которых уйдет более 20 лет.

В феврале 2019 года специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в НАТО нет единого мнения относительно членства Украины. По его словам, вступление Украины в альянс требует от украинских властей больших усилий.