Израиль предоставляет Турции высокие технологии, чтобы ослабить САР

Анкара, 12 июня. Турция продолжает интервенцию в Ливии, оказывая поддержку так называемому Правительству национального согласия (ПНС) поставками вооружения. Одними из самых смертоносных для мирного населения остаются турецкие ударные дроны серии Bayraktar TB. Технологию производства БПЛА Анкара приобрела у Израиля, который в окружении недружественных арабских государств пошел навстречу единственному ситуативному союзнику в регионе — Турции.

В последние годы на полях битв все большее значение стали играть ударные беспилотные летательные аппараты. Среди лидеров разработки боевых дронов числятся США, Китай и Израиль. Аппараты из этих стран участвовали в многочисленных конфликтах по всему земному шару.

Однако внезапно в элитарный клуб передовых стран — производителей БПЛА врывается Турция. Дроны, которые не стесняется рекламировать Анкара, несмотря на то, что она не является ни лидером в авиастроении, ни в разработке сложных компьютерных систем, заставили военных экспертов мира говорить о себе.

При отсутствии технологии, а еще важнее, специфической производственной базы, наладить собственный технологический процесс трудно и затратно. Получить качественное изделие в ближайшей перспективе и вовсе кажется невозможным. Раз Турция и так закупала американские беспилотники MQ-9 «Reaper» («Жнец»), зачем и, главное, как Турция смогла совершить рывок в изготовлении ударных БПЛА?

Вероятнее всего, Анкара получила технологии извне. При ближайшем рассмотрении известные турецкие беспилотники семейства Bayraktar более всего напоминают машины, произведенные в Израиле. Внешний вид, компоновка, исполнение, технологические решения действительно схожи с БПЛА IAI Heron и Aerostar. Здесь и одиночный турбовинтовой двигатель, и расположение шасси, и характерное хвостовое оперение «рама».

По своим характеристикам турецкие Bayraktar TB1 и Bayraktar TB2 занимают промежуточное положение между вышеназванными израильскими аппаратами. Как по полезной нагрузке, так и по автономности работы. Слегка доработанный под реалии турецкой промышленности Bayraktar получился дешевле и проще предназначенного для полета на больших и средних высотах Heron. Bayraktar и не стремится тягаться со «старшим братом» из Израиля, а занял нишу средневысотных ударно-разведывательных БПЛА.

Политическая ситуация на Ближнем Востоке оставляет Израилю немного вариантов для маневра. Среди других соседей, преимущественно арабоязычных, Турция выглядит наиболее подходящим тактическим союзником. Тем более Турция активно вмешивается в сирийские дела, так же, как и Израиль. Их интересы объединяет желание как можно дольше сохранять нестабильность в САР. Для Турции это возможность и дальше не обращать внимание на границы сирийского государства и сотрудничать с террористами, а для Израиля принципиален вопрос Голанских высот.

Чтобы замедлить процесс восстановления территориальной целостности Сирии, Израиль не только поставляет Турции свои технологии. Он вынужден умалчивать о своем недовольстве турецкими действиями на средиземноморье, где Анкара нарушает экономические зоны Греции, Египта и еврейского государства. Турецко-ливийское соглашение о разделе морского пространства не встретило официального сопротивления в Израиле.

Развернутая Турцией прокси-война в Сирии и Ливии пока что отвечает интересам Израиля по ослаблению Сирийской Арабской Республики. И пока Турция будет сохранять выбранный вектор, Израиль, не напрямую, будет способствовать Анкаре поддерживать неразбериху на Ближнем Востоке.