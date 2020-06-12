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Израиль предоставляет Турции высокие технологии, чтобы ослабить САР

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Израиль предоставляет Турции высокие технологии, чтобы ослабить САР

Анкара, 12 июня. Турция продолжает интервенцию в Ливии, оказывая поддержку так называемому Правительству национального согласия (ПНС) поставками вооружения. Одними из самых смертоносных для мирного населения остаются турецкие ударные дроны серии Bayraktar TB. Технологию производства БПЛА Анкара приобрела у Израиля, который в окружении недружественных арабских государств пошел навстречу единственному ситуативному союзнику в регионе — Турции.

В последние годы на полях битв все большее значение стали играть ударные беспилотные летательные аппараты. Среди лидеров разработки боевых дронов числятся США, Китай и Израиль. Аппараты из этих стран участвовали в многочисленных конфликтах по всему земному шару.

Однако внезапно в элитарный клуб передовых стран — производителей БПЛА врывается Турция. Дроны, которые не стесняется рекламировать Анкара, несмотря на то, что она не является ни лидером в авиастроении, ни в разработке сложных компьютерных систем, заставили военных экспертов мира говорить о себе.

При отсутствии технологии, а еще важнее, специфической производственной базы, наладить собственный технологический процесс трудно и затратно. Получить качественное изделие в ближайшей перспективе и вовсе кажется невозможным. Раз Турция и так закупала американские беспилотники MQ-9 «Reaper» («Жнец»), зачем и, главное, как Турция смогла совершить рывок в изготовлении ударных БПЛА?

Израиль предоставляет Турции высокие технологии, чтобы ослабить САР

Вероятнее всего, Анкара получила технологии извне. При ближайшем рассмотрении известные турецкие беспилотники семейства Bayraktar более всего напоминают машины, произведенные в Израиле. Внешний вид, компоновка, исполнение, технологические решения действительно схожи с БПЛА IAI Heron и Aerostar. Здесь и одиночный турбовинтовой двигатель, и расположение шасси, и характерное хвостовое оперение «рама».

Израиль предоставляет Турции высокие технологии, чтобы ослабить САР

По своим характеристикам турецкие Bayraktar TB1 и Bayraktar TB2 занимают промежуточное положение между вышеназванными израильскими аппаратами. Как по полезной нагрузке, так и по автономности работы. Слегка доработанный под реалии турецкой промышленности Bayraktar получился дешевле и проще предназначенного для полета на больших и средних высотах Heron. Bayraktar и не стремится тягаться со «старшим братом» из Израиля, а занял нишу средневысотных ударно-разведывательных БПЛА.

Израиль предоставляет Турции высокие технологии, чтобы ослабить САР

Политическая ситуация на Ближнем Востоке оставляет Израилю немного вариантов для маневра. Среди других соседей, преимущественно арабоязычных, Турция выглядит наиболее подходящим тактическим союзником. Тем более Турция активно вмешивается в сирийские дела, так же, как и Израиль. Их интересы объединяет желание как можно дольше сохранять нестабильность в САР. Для Турции это возможность и дальше не обращать внимание на границы сирийского государства и сотрудничать с террористами, а для Израиля принципиален вопрос Голанских высот.

Чтобы замедлить процесс восстановления территориальной целостности Сирии, Израиль не только поставляет Турции свои технологии. Он вынужден умалчивать о своем недовольстве турецкими действиями на средиземноморье, где Анкара нарушает экономические зоны Греции, Египта и еврейского государства. Турецко-ливийское соглашение о разделе морского пространства не встретило официального сопротивления в Израиле.

Израиль предоставляет Турции высокие технологии, чтобы ослабить САР

Развернутая Турцией прокси-война в Сирии и Ливии пока что отвечает интересам Израиля по ослаблению Сирийской Арабской Республики. И пока Турция будет сохранять выбранный вектор, Израиль, не напрямую, будет способствовать Анкаре поддерживать неразбериху на Ближнем Востоке.

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