Триполи, 12 июня. Глава Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) Рами Абд ар-Рахман заявил, что для сирийских наемников и боевиков «Исламского государства»1 (деятельность организации признана террористической и запрещена в РФ) открыта дорога в Ливию, однако международное сообщество не реагирует на этот факт.

Глава SOHR напомнил, что уже сообщал о 49 боевиках ИГИЛ1, которые ранее отправились воевать в Ливию, однако никакой реакции от правозащитных организаций на это не последовало.

«Эрдоган делает ставку на сирийских наемников и хочет контролировать всю территорию Ливии, и готов отправлять туда больше боевиков», — заключил ар-Рахман.

По словам директора Сирийской обсерватории по правам человека, на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в настоящее время сражается 13 тысяч сирийских наемников.

«Мы перестали публиковать новости об этом, потому что международное сообщество не слушает. Очевидно, там решили, что судьба Ливии будет похожа на участь Сирии, когда Эрдоган позволил десяткам тысяч джихадистов войти на сирийские территории и уничтожить все в Сирии», — говорит глава SOHR.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что бригада СНА «Фейлак аш-Шам», действующая в интересах Турции, организовала к северу от Алеппо тренировочный лагерь для наемников из Сирии, которые после прохождения обучения отправляются в Ливию для сражений против сил Ливийской национальной армии (ЛНА). На прохождение «курсов» у наемников есть две недели. Для вербовки новобранцев турецкие агенты используют шантаж и пустые обещания, заманивая людей большими зарплатами и обещаниями турецкого гражданства.

Напомним, 8 июня глава SOHR рассказал о новой поставке 400 боевиков из Анкары, в числе которых было 200 детей. Количество «призывников», которые отправились в турецкие лагеря для прохождения обучения, на тот момент составляло 2,5 тысячи человек.

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари ранее заявлял, что в Ливии находится свыше 17 тысяч иностранных наемников, сражающихся за так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.