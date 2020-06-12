Сельское хозяйство в Чувашии получит увеличенные на 500 млн рублей субсидии на развитие

Чебоксары, 12 июня. Сельское хозяйство в Чувашии получит на развитие увеличенные на 500 миллионов рублей субсидии. Об этом в отчете о работе Правительства Чувашии в 2019 году заявил врио главы региона Олег Николаев. С ним он выступил 11 июня в республиканском Госсовете. Олег Николаев не только привел сравнительные данные области развития агропромышленного комплекса, но и назвал объемы финансирования на 2020 год. Так, врио главы Чувашии обозначил, что на поддержку приоритетных направлений развития сельского хозяйства в 2020 году будет предоставлено 3,3 млрд рублей. Для сравнения — в 2019 году было выделено 2,8 млрд рублей.

Основными направлениями государственной поддержки сельскому хозяйству являются: предоставление льготных кредитов, субсидирование части затрат на закупаемую мелиоративную и сельскохозяйственную технику, строительство животноводческих ферм, овоще- и картофелехранилищ и тепличных комплексов.

«Причем названные меры поддержки существенно увеличены в текущем, 2020 году», — обозначил Олег Николаев.

Кроме того, глава региона заявил, что в текущем году существенно возросли меры поддержки сельхозтоваропроизводителей. Заработала программа так называемой сельской ипотеки, для которой за счет субсидий из республиканского бюджета до 0,1% была снижена ставка.

В данный момент идет активная работа по оказанию помощи производителям молока (личным подсобным хозяйствам). Предварительная оценка позволяет сказать, что субсидии получат 22 тысячи личных подсобных хозяйств.

Помимо уже осуществляемых мер готовятся и другие решения, главной целью которых является повышение качества жизни на селе. К примеру, одна из задач на перспективу в сельскохозяйственной области — введение в оборот к 2022 году всех необрабатываемых сельхозземель.