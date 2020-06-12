Клинцевич объяснил пользу от поправок к Конституции России

Москва, 12 июня. Сенатор Франц Клинцевич подчеркнул, что полностью согласен с запретом на иностранное гражданство и наличие недвижимости за рубежом для чиновников. Он напомнил, что 1 июля будет голосование по поправкам в Конституцию РФ, предполагающим ужесточение требований для президента страны, руководителей госорганов, глав субъектов.

Нововведения предусматривают возможность одному лицу быть президентом не более двух сроков, он должен постоянно проживать на территории России в течение 25 лет. Поправки по срокам не применимы для лиц, ставших главой государства до вступления поправок в силу.

Вид на жительство или иностранное гражданство, факт наличия собственности за границей автоматически лишает человека права возглавлять государственный орган или регион. Предусмотрено исключение только для жителей Севастополя и Крыма, учитывая прежнюю принадлежность этих двух субъектов.

Клинцевич обратил внимание, что такие ограничения являются нормальной практикой и введены в ряде стран, включая США. Кроме того, введение таких норм станет адекватным ответом на то, что происходило в Прибалтике, куда Вашингтон на президентские должности направлял американцев.

Сенатор отметил, что запрет на иностранную собственность для руководства госорганов уже прописан в федеральном законе. Закрепление этой нормы в Конституции РФ станет новым уровне государственных гарантий.

Франц Клинцевич напомнил, что наличие заграничной недвижимости, иностранного гражданства открывает «поле для маневров» сотрудникам западных спецслужб при работе с российскими политическими элитами.

«Ограничения вводятся на президента РФ и федеральных чиновников: для губернатора, министра и депутата. Тесные отношения чиновников такого ранга с другими государствами совершенно недопустимы. Хочешь заниматься бизнесом и владеть активами за рубежом – занимайся, никто тебе не запрещает, но тогда не лезь в политику», — выразил мнение парламентарий.

Государственный деятель в России должен быть чист и перед гражданами, и перед государством, отметил сенатор. Не должно быть наложения политических и частных интересов, шансов для влияния на руководителей из-за границы, пишет ФБА «Экономика сегодня».