Психотерапевт-сексолог назвала усыновление детей гей-парами недопустимым

Москва, 12 июня. Здоровый ребенок, оказавшись в гомосексуальной семье, может в будущем пойти по пути своих приемных родителей, заявила психотерапевт и сексолог Анна Амбарцумян.

Именно поэтому, по ее словам, усыновление детей гей-парами недопустимо. Амбарцумян добавила, что может понять, когда люди рождаются гомосексуалистами, однако искусственное становление таковыми является несправедливым по отношению к ребенку.

«Это является несправедливым решением, которое приведет к психическим травмам и ряду других отклонений у индивида. Это разрушит ребенка», — заявила она в комментарии изданию «НьюИнформ».

Напомним, защита института семьи и закрепление понятие семьи, как союза мужчины и женщины, является одной из поправок к конституции. Важности внесения изменений в основной закон страны было посвящено видео Федерального агентства новостей. В ролике демонстрировалось возможное будущее России, в котором гей-пара усыновляет ребенка. Запись привлекла внимание интернет-пользователей и стало толчком дискуссии о недопустимости однополых браков.