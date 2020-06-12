Трамп выводит войска из Германии, продолжая идти наперекор союзникам

Автор Telegram-канала «Брюссельский стукач» рассказывает, о чем забыли средства массовой информации, анализируя решение Дональда Трампа вывести часть американских войск из Германии.

Вывод войск — подрыв обороноспособности НАТО и расплата немцев за грехи

5 июня президент США Дональд Трамп принял решение вывести около 9500 американских военнослужащих из Германии к сентябрю 2020 года. По официальной версии, сокращение численности американских войск за рубежом стало результатом увеличения военных расходов американских союзников.

В сентябре в Германии останутся 25 000 военнослужащих США вместо 34 500, которые находятся там в настоящее время. Часть военного контингента может быть переброшена в Польшу и другие страны, остальные вернутся домой.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Уллиот отметил, что принятое решение не свидетельствует об охлаждении отношений между государствами и Вашингтон будет и дальше работать с сильным союзником — Германией — для обеспечения взаимной обороны.

Порывы Дональда Трампа негативно встретили по обе стороны Атлантики. В целом все претензии по этому вопросу европейской и американской прессы, политиков и экспертов можно свести к двум основным тезисам: «Вашингтон подрывает основы евроатлантической безопасности, оставляя Европу наедине с агрессивной Россией» и «Трамп решил отомстить Берлину за поддержку «Северного потока — 2» (СП-2), симпатии к Китаю и нежелание немцев платить 2% от ВВП на оборону, как того хотят в НАТО».

Да, оба этих мнения имеют право на жизнь. Военное присутствие США в Германии действительно существенно повышает общий боевой потенциал европейских стран Альянса и увеличивает их шансы в гипотетической войне на континенте. Но с одной оговоркой. Важны скорее не сами боевые подразделения, дислоцированные в стране (тех, кто бегает и стреляет, в Германии не так уж и много по сравнению, например, со временами холодной войны), а командно-штабная и логистическая инфраструктура ВС США, развернутая в республике.

Что касается СП-2, Китая и оборонных трат, тут с зарубежными партнерами тоже поспорить сложно. Во-первых, в эпоху общенатовской борьбы с энергетической зависимостью от России позиция Берлина по газопроводу давно является одной из насущных проблем евроатлантического единства. То же самое можно сказать и о противодействии Германии санкционной политике США в отношении Пекина и лоббировании бундестагом в Евросоюзе крупного инвестиционного соглашения с Китаем. А откровенное игнорирование немцами финансовых пожеланий Вашингтона и Брюсселя уже давно стало камнем преткновения в отношениях Берлина с союзниками. Он упорно отказывается наращивать военные расходы до 2% от ВВП к 2024 году, ссылаясь на то, что его вклад в миссии и операции НАТО и так является достаточным подтверждением приверженности идеалам Альянса.

Мир чуточку сложнее, чем эти умозаключения

Разговоры об увеличении американского военного присутствия в Польше начались в Брюсселе в 2015 году на фоне только недавно начавшегося кризиса на Украине. Варшава долгое время при поддержке Вашингтона активно лоббировала эту идею на всевозможных заседаниях Североатлантического альянса, однако союзники (в основном Германия, Франция, Италия и Испания) раз за разом ее отклоняли, не желая резко обострять отношения с Москвой. Поняв, что в рамках НАТО эту инициативу реализовать не получится, приверженцы милитаристской политики в Вашингтоне решили подбить поляков предложить Бараку Обаме, бывшему тогда президентом США, двустороннее соглашение о дополнительном размещении войск, которое не требовало бы одобрения остальных стран — членов Альянса. Однако Обама на этот шаг не решился, понимая, что плевать на мнение европейских партнеров ­не стоит.

Как думаете, какое развитие получила эта ситуация после прихода к власти в США Дональда Трампа? Правильно. Он не стал заморачиваться этическими сторонами внешней политики и заключил двустороннее соглашение с Варшавой о существенном увеличении американского военного присутствия в Польше в обход мнения своих союзников по НАТО. Эта концепция получила название «Форт Трамп» и предполагала размещение на польской территории чуть ли не американской дивизии на постоянной основе (да-да, Основополагающий акт Россия — НАТО, запрещающий дислокацию постоянных баз США вблизи российских границ, уже тогда начал нервно подергивать глазом).

Естественно, это очень не понравилось остальным европейцам, которые еще с 2015 года противодействовали этой чересчур агрессивной американо-польской инициативе. В итоге в результате консолидации политических усилий Европы масштабы «Форта Трампа» были существенно сокращены и американская дивизия превратилась в тысячу солдат из подразделений материально-технического обеспечения и штаб дивизионного уровня в Познани.

Но утверждать наверняка пока рано

После рассмотрения вопроса в ретроспективе решение американского президента о выводе части войск из Германии обретает более глубокое значение, чем просто наказание Берлина за евроатлантические грехи. Упоминание Трампом Польши, а также моментальная и якобы спонтанная реакция поляков «да, давайте, мы, конечно же, готовы» — это сигнал всем европейцам, что американский президент продолжает придерживаться изначально взятой политики на развитие двусторонних военных отношений с Варшавой в обход мнения НАТО. И он явно не желает отказываться от концепции «Форт Трампа» в том виде, в котором она была изначально.

Тем не менее, учитывая, что далеко не все в США решает только президент, сейчас главный вопрос в том, сможет ли он, даже добившись вывода войск из Германии, отправить в Польшу контингент численностью больше той самой тысячи солдат. И что предпримут европейцы для срыва этой инициативы и недопущения столь резкого обострения отношений Запада с Россией по вине милитаристских амбиций Вашингтона и Варшавы.