Килинкаров объяснил, как Украина будет расплачиваться за кредит МВФ своим суверенитетом

В силу безнадежного экономического положения за все привлеченные иностранные кредиты украинскому государству придется расплачиваться собственным суверенитетом. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление главы Национального банка Украины Якова Смолия о том, что Киев получил от Международного валютного фонда (МВФ) первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов, то есть почти половину от всей суммы (5 миллиардов долларов). Остальные деньги будут переведены еще четырьмя траншами.

«Они, конечно, рассчитывали на большую сумму, — убежден Килинкаров. — И на гораздо больший срок, чем те жалкие 18 месяцев, которые утвердил МВФ».

По словам политика, самое интересное во взаимоотношениях Украины и Международного валютного фонда то, что Киев даже не попытался реструктуризировать долги, которые у него уже есть — даже в условиях эпидемии коронавируса правительство Владимира Зеленского заявляет, что полностью выполнит свои финансовые обязательства перед другими государствами.

«И это притом, что недавно 34 страны провели между собой переговоры и отсрочили платежи по любым предоставленным друг другу кредитам до конца пандемии как минимум, — сказал экс-депутат Рады. — То, что Киев в них не участвовал, говорит о крайне низком доверии со стороны международного сообщества к украинским органам власти — и особенно к Национальному банку».

Собеседник ФАН считает, что Украине будут выделять деньги лишь в том количестве, которое необходимо для недопущения дефолта.

«Нужно ведь обслуживать уже накопившиеся долги, — напомнил Килинкаров. — И ради этого Киев вновь и вновь будет занимать деньги. Так что в государственной казне никогда не будет хватать денег ни на медицину, ни на образование, ни на социалку — ни на что. Понимаете, страна не может существовать в условиях, когда она должна больше, чем в состоянии зарабатывать. Это тупик».

Эксперт убежден, что единственный способ «расплатиться» у Украины только один — выполнять политические требования своих кредиторов, которые противоречат ее национальным интересам.

«И она это делает, — заявил экс-депутат Рады. — Делает, потому что не имеет никакой собственной экономической программы, которая дала бы возможность вырваться из кабалы Международного валютного фонда, который, по сути, является инструментом для современной колонизации того или иного государства, попавшего в сложную финансовую ситуацию».

По словам собеседника ФАН, загнав «зверя в капан», из которого тот уже не в состоянии выбраться, МВФ и стоящие за ним страны заставляют расплачиваться свою жертву политическими решениями.