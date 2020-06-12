Российские врачи нашли метод побороть рак, унесший жизни Фриске и Хворостовского

Москва, 12 июня. Российские нейрохирурги придумали метод лечения рецидива глиобластомы. Данная болезнь является агрессивной формой рака мозга. Именно это заболевание унесло жизни Дмитрия Хворостовского, Михаила Задорнова, Жанны Фриске и многих других.

Глава нейрохирургического отделения Европейского медицинского центра (ЕМЦ) в Москве Алексей Кривошапкин отметил, что за минувшие 50 лет мировой медицине практически не удалось продвинуться в борьбе со злокачественной опухолью мозга. Однако специалисты ЕМЦ запатентовали новый метод лечения рецидива глиобластомы, передает KP.Ru.

«Мы разработали технологию локального контроля опухолевого роста с минимальным разрушением защитных барьеров, которые строит сам мозг. Мозг борется с этой болезнью, борется с опухолью. Нам нужно помочь ему справиться», — пояснил Кривошапкин.

Он также добавил, что запатентованный метод лечения позволяет избежать длительного курса послеоперационной реабилитации, так как исчезает необходимость наружного облучения пациента.

«Это само по себе улучшает качество жизни больных и сохраняет расходы на лечение. Мы сделали повторную операцию, использовали нашу технологию уничтожения остаточной опухолевой ткани и затем больной уже может быть дома с родными», — подчеркнул Кривошапкин.

Напомним, в январе 2014 года у Жанны Фриске диагностировали опухоль мозга. На протяжении двух лет Фриске боролась с тяжелой болезнью, однако 15 июня 2015 года певица скончалась.