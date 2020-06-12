Посла РФ вызвали в МИД Румынии после слов Захаровой о национальной стратегии обороны

Москва, 12 июня. Посла России в Румынии Валерия Кузьмина вызвали в МИД страны после слов официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о Национальной стратегии обороны Румынии.

Государственный секретарь МИД Румынии Дан Некулэеску сказал Валерию Кузьмину, что «упоминание о РФ в Национальной стратегии обороны Румынии не должно быть причиной для удивления. Он объяснил, что это является следствием известного поведения российской стороны в регионе в последние годы». Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

«Это поведение расценивается как дестабилизирующее, в том числе в рамках совместных позиций в рамках НАТО и ЕС», — заявил Дан Некулэеску.

В сообщении МИД Румынии также отмечается, что «новая Национальная стратегия обороны отражает статус Румынии как государства — участника НАТО и ЕС».

Ранее была опубликована румынская национальная стратегия обороны на 2020-2024 годы. В ней говорится, что Бухарест встревожен наращиванием российского военного присутствия в Черном море, а действия Москвы называются «агрессивными». Мария Захарова заявила, что эта стратегия будет использована для наращивания присутствия НАТО и США в Черном море. По ее словам, Бухарест способствует дальнейшему росту напряженности в регионе.

Российский сенатор Алексей Пушков также прокомментировал нацстратегию Румынии. Он заметил, что «агрессию» Москвы власти Румынии разглядели, а непосредственные военные вторжения и атаки США на другие страны — нет.