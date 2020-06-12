Психолог объяснила неспособность однополых пар воспитать в детях нравственность

Москва, 12 июня. Психолог Любовь Качесова объяснила, что половое воспитание в полноценной семье, состоящей из мамы и папы, связано с развитием стыдливости у детей разного пола — основе целомудрия, внутренней красоты и чистоты личности.

По ее словам, такой подход исключен в нетрадиционных семьях. Федеральное агентство новостей выпустило ролик, посвященный важной поправке в конституцию, в которой говорится о необходимости закрепления понятия брака как «союза мужчины и женщины» в основном законе страны. В ролике, который вызвал бурную дискуссию на тему традиционных ценностей и легализации однополых браков, гей-пара усыновляет ребенка.

Представитель некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья «Родительский комитет» Любовь Качесова не прошла мимо этой темы и заявила, что брачным союзом можно назвать исключительно союз мужчины и женщины. По словам психолога, обсуждать однополые семьи даже нет смысла, так как, по сути, они представляют собой «извращенные однополые сожительства людей, растленных чудовищной секс-пропагандой, порнографией и ставших в итоге больными». Об этом пишет «ПолитЭксперт».

«Их можно только пожалеть и рекомендовать психотерапевтическую, психиатрическую, иную помощь специалистов. Я как-то прочитала, что первый гомосексуальный контакт изменяет биохимические процессы в организме человека, видимо, это так», — заметила специалист.

Она также указала на важность воспитывать в ребенке культуру стыда, которая является важным качеством нравственного облика человека. По словам психолога, она заключается и в умении держать себя в общественном месте, и в манерах человека, и в поступках.

«Воспитание стыдливости нельзя считать мелочью. С нее начинается формирование высокого чувства уважения, целомудрия в отношении к другому полу. Отсутствие стыдливости у родителей и заботы о нормальном половом развитии ребенка приводит к повышенному половому интересу у детей, делает его преобладающим и навязчивым», — заметила Любовь Качесова.

Она добавила, что «влияние гомосексуальных сожителей на детей очевидно и печально».